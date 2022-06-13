Geçtiğimiz ocak ayında evlenen stil danışmanı Deniz Marşan, iki ay sonra boşanma kararı aldı. Ortağı Başak Dizer
Tatlıtuğ'un kız kardeşi Buket Dizer'in 5 Ocak'taki doğum günü partisinde Lübnanlı mimar Karim Maruf ile tanışan Marşan, 10 gün sonra Kaz Dağları'nda yakın dostlarının katıldığı küçük bir törenle evlenmişti.
Gazeteci Mehmet Üstündağ
'ın haberine göre; Jet hızıyla başlayan evlilik, yine jet hızıyla bitti! İki ay sonra boşanma kararı alan çift, evlerini ayırmış. Ancak anlaşmalı olarak boşanabilmek için yasal süre olan 1 yılı tamamlamak için 15 Ocak'ı bekleyecekler.
Kaynak: Snob Magazin
Başak Dizer, Magazin, Son Dakika
Son Dakika › Magazin › 0 Gün Önce Tanışıp Evlenmişti! Boşanıyor - Son Dakika
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