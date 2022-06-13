0 Gün Önce Tanışıp Evlenmişti! Boşanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

0 Gün Önce Tanışıp Evlenmişti! Boşanıyor

13.06.2022 21:20
0 Gün Önce Tanışıp Evlenmişti! Boşanıyor

10 gün önce tanıştığı Lübnanlı mimar Karim Maruf ile 15 Ocak'ta nikah masasına oturan stil danışmanı Deniz Marşan boşanıyor

Geçtiğimiz ocak ayında evlenen stil danışmanı Deniz Marşan, iki ay sonra boşanma kararı aldı. Ortağı Başak Dizer Tatlıtuğ'un kız kardeşi Buket Dizer'in 5 Ocak'taki doğum günü partisinde Lübnanlı mimar Karim Maruf ile tanışan Marşan, 10 gün sonra Kaz Dağları'nda yakın dostlarının katıldığı küçük bir törenle evlenmişti.

Gazeteci Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Jet hızıyla başlayan evlilik, yine jet hızıyla bitti! İki ay sonra boşanma kararı alan çift, evlerini ayırmış. Ancak anlaşmalı olarak boşanabilmek için yasal süre olan 1 yılı tamamlamak için 15 Ocak'ı bekleyecekler.

0 Gün Önce Tanışıp Evlenmişti! Boşanıyor
0 Gün Önce Tanışıp Evlenmişti! Boşanıyor
0 Gün Önce Tanışıp Evlenmişti! Boşanıyor

YORUMLAR
500
Kaynak: Snob Magazin

Başak Dizer, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 0 Gün Önce Tanışıp Evlenmişti! Boşanıyor - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
20:54 Dalgalı denize giren 7 üniversite öğrencisinden 6'sı kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti
20:50 Fenerbahçe ile anılan Marcelo'nun efsane futbolcu Roberto Carlos ile görüştüğü öğrenildi
20:21 Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin yeni başkanı, İHKİB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Mustafa Gültepe oldu
20:06 Kitabında Fatih Terim'i yerden yere vurmuştu! Andrea Pirlo, imza töreninde konu hakkında konuştu
20:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan 4. sondaj gemisinin isminin Abdülhamid Han olduğunu açıkladı
19:33 Fenerbahçe'nin kulübünün transferi Lincoln Henrique İstanbul'da!
19:21 Fatih Karagümrük'ün teknik direktörlüğe getirdiği Andrea Pirlo'yu duyurma şekli İtalya'da büyük tepki çekti
19:13 Geri sayım başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'te günlük 10 milyon metreküp Karadeniz gazı sisteme girecek
18:38 Bakan Nebati, 650 kişilik gelir uzman yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu
18:15 Mars'ın Aonia Terra bölgesinde dev bir çukur tespit edildi! Çukurun altında koca bir şehir büyüklüğünde alan mevcut
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 21:26:34. #1.11#
SON DAKİKA: 0 Gün Önce Tanışıp Evlenmişti! Boşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement