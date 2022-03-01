#039;yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan Öyle Bir Şey Yaptı Ki... - Son Dakika
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#039;yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan Öyle Bir Şey Yaptı Ki...

01.03.2022 13:26
#039;yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan Öyle Bir Şey Yaptı Ki...

Oyuncu Uğur Aslan 'Oyuncaksız Çocuk Kalmasın' projesi kapsamında köy çocuklarına oyuncak dağıtarak bu soğuk havalarda yürekleri ısıttı. İşte detaylar...

Çocukların Muhsin Abisi (Muhsin Şaşmaz) proje dahilinde son günlerin popüler ismi Uğur Aslan ile birlikte Bursalı minik çocukları sevindirdi. 1000 köydeki çocuklara oyuncak dağıtmak isteyen Muhsin Abi, Bursa Panayır köyündeki minik çocuklara Aslan ile birlikte oyuncak dağıtarak kış aylarında çocukların içini ısıttı.

Şimdiye kadar 400 köye ulaşan proje bağış olarak sadece oyuncak kabul ediyor. Bu anlamlı projeye destek olmak isteyen ünlü oyuncu köydeki çocuklara kendi elleriyle tek tek oyuncak dağıttı.

Projeyle ilgili paylaşımları sosyal medya hesaplarından yaparak sürekli destek olan Uğur Aslan, her köye kendi imkanlarınca oyuncak göndermeyi ihmal etmiyor.

#039;yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan Öyle Bir Şey Yaptı Ki...
#039;yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan Öyle Bir Şey Yaptı Ki...
#039;yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan Öyle Bir Şey Yaptı Ki...

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Uğur Aslan, Bursa, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin #039;yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan Öyle Bir Şey Yaptı Ki... - Son Dakika


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SON DAKİKA: #039;yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan Öyle Bir Şey Yaptı Ki... - Son Dakika
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