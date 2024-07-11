1,5 yıl önce ayrılan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz barıştı - Son Dakika
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1,5 yıl önce ayrılan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz barıştı

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Dizi setinde başlayan aşkları 1,5 yıl önce biten Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz çifti barıştı. İkili dün akşam el ele görüntülendi.

11.07.2024 08:11
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Baht Oyunu dizisinde tanışarak kısa süre içinde sevgili olan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz çifti 1,5 yıl önce yollarını ayırmıştı. Bir süredir barıştıkları yönünde iddialarla gündeme gelen çift birlikte görüntülendiler.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTILAR

Önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen ve basın mensuplarının barışmayla ilgili sorularını "Teşekkür ederim" diyerek cevaplamayan Cemre Baysel, dün akşam Aytaç Şaşmaz ve arkadaşlarıyla bir mekanda buluştu. İkili daha sonra mekandan el ele çıkarak 2. Sayfa kameraların takıldı. Hızlı adımlarla yürüyen çift, sorulara cevap vermeden uzaklaştı.

1,5 yıl önce ayrılan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz barıştı

1,5 YIL ÖNCE AYRILMIŞLARDI

İlişkilerini dolu dizgin yaşayan ünlü çift, aileleriyle de tanışmıştı. Evlenecekleri beklenen çift bir anda ayrılık kararı alarak herkesi şaşkına çevirmişti. Ayrılık sonrası konuşan Aytaç Şaşmaz "Kimseye kırgın değilim. Benim için çok değerli. Her şey çok güzeldi. İyi ki vardı" demişti.

1,5 yıl önce ayrılan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz barıştı
1,5 yıl önce ayrılan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz barıştı
1,5 yıl önce ayrılan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz barıştı
1,5 yıl önce ayrılan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz barıştı
1,5 yıl önce ayrılan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz barıştı

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Son Dakika Magazin 1,5 yıl önce ayrılan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz barıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 1,5 yıl önce ayrılan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz barıştı - Son Dakika
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