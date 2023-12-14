Bilal Hancı\'dan ayrılan Esin Çepni, Ç. Rizespor\'un kalecisi Zafer Görgen\'le aşk yaşıyor

Fenomen Esin Çepni, geçtiğimiz ay eşi Bilal Hancı'nın kendisini aldattığı görüntüleri ifşa ederek tek celsede boşandı. Zor günleri geride bırakan Esin Çepni, futbolcu Zafer Görgen ile yeni bir aşka yelken açtı.

SARMAŞ DOLAŞ KARELER

Instagram hesabını aktif olarak kullanan Esin Çepni, yeni aşkıyla sarmaş dolaş pozlar vererek ilişkisini ilan etti. Önce sevgilisinin elini tuttuğu bir kareyi yayınlayan Çepni, ardından Görgen ile dudak dudağa olduğu bir videoyu yayınladı. Genç futbolcu Zafer Görgen, Çaykur Rizespor'un kaleciliğini yapıyor.

EŞİNİN İHANET GÖRÜNTÜSÜNÜ İFŞA ETMİŞTİ

Esin Çepni, geçtiğimiz ay "Film galasına gidiyorum" diyerek evden çıkan 2 yıllık eşi Bilal Hancı tarafından aldatıldığını öğrenmişti. Takipçilerinden gelen ihanet görüntülerini yayınlayan Çepni, "Ulu orta yapılan ihanetin sessizce acısını çekecek kadar asil değilim, isterseniz beni yargılayın" demişti. Bir kadınla öpüşme görüntüleri ifşa olan Bilal Hancı ise özür dileyerek eşinden ikinci şans istemiş ancak başarılı olamamıştı. Çift, ihanetin ardından 2 hafta içinde boşanmıştı.