12 yaşında ama boyu 1.80! İbrahim Tatlıses\'in kızının son hali görenleri şaşırttı

Magazin dünyasının yakından takip ettiği İbrahim Tatlıses'in kendisinden 37 yaş küçük eşi Ayşegül Yıldız'dan olan 12 yaşındaki kızı Elif Ada Tatlıses, voleybol oynadığı anlardaki görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti.

'BOY 1.80, 12 YAŞINDA BENİ GEÇTİ'

Henüz 12 yaşında olmasına rağmen 1.80 cm boya ulaşan Elif Ada, voleybol sahasındaki görüntüsüyle herkesi şaşırttı. Kızının maç esnasındaki görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan anne Ayşegül Yıldız, 'Boy 1:80 :) 12 yaşında beni geçti. Forma numarası 14, Eda Erdem ablasını örnek alıyor :) Yolun hep açık, şahane başarıların olsun çiçeğim" notunu düştü.

GÖRENLER HAYRETE DÜŞTÜ

Küçük yaşlarından itibaren kameralar önünde büyüyen Elif Ada'nın son dönemdeki hızlı gelişimi takipçilerini şaşırttı. Kısa sürede büyük ilgi gören bu paylaşıma binlerce beğeni ve yorum yapıldı.

2013 YILINDA BOŞANMIŞLARDI

Ayşegül Yıldız ile 2011 yılında evlenen İbrahim Tatlıses'in bu evliliğinden Elif Ada isimli kızı dünyaya gelmişti. Çift, 2013 yılında yollarını ayırmıştı.