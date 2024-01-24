13 milyon TL alıp konsere çıkmadılar mı? Zeynep Bastık ve Edis\'in şirketinden yalanlama geldi

Zeynep Bastık ile Edis'in bir şirketle 3 konserlik anlaşma yaptığı ve 13 milyon TL'yi aldıktan sonra sahneye çıkmayarak ücret iadesi de yapmadığı ileri sürüldü. Magazin gündeminde geniş yankı uyandıran olayın ardından sanatçıların bağlı olduğu şirketten yapılan açıklamada söz konusu 13 milyon TL'nin alınmadığı konser öncesi verilen cüzi ücreti de iade ettikleri açıklandı.

"13 MİLYON TL ALIP KONSERE ÇIKMADILAR"

Bir şirket, Zeynep Bastık ve Edis'i hedef alarak yaptıkları açıklamada "Edis ve Zeynep Bastık ile 3 konser vermeleri karşılığında 400 bin Euro (yaklaşık 13 milyon TL) ödedik. İki sanatçı konserlerini iptal ettiklerini, profesyonellikten uzak ve hukuka aykırı şekilde sosyal medya hesaplarından duyurmuştur. Bu yüzden konser mekanlarına tazminatlar ödemek, bilet paralarını iade etmek zorunda kaldık. İki sanatçı hem bizi mağdur etmiş hem de aldıkları ücretleri iade etmeyerek haksız kazanç elde etmişlerdir" ifadeleri kullanıldı.

SANATÇILARIN ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA: ASILSIZ VE İTİBARIMIZA ZARAR VERİYOR

Çıkan haberlerin ardından Edis ile Zeynep Bastık'ın basın danışmanı Özgür Aras'ın şirketinden yapılan basın açıklamasında söz konusu iddialar yalanlandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugünlerde bazı basın yayın organlarında sanatçı Zeynep Bastık ve Edis Görgülü hakkında asılsız ve gerçek dışı iddialar ve haberler yer almaktadır. Bu iddialara konu haberlerin, kişilik haklarımıza zarar vermek, itibarımız zedelemek ve tarafımızı yıpratmak amacıyla yapılmış olduğu açıkça ortadadır."

"ŞİRKET KONSERLERİ 3 KEZ ERTELEDİ"

Streetlife isimli şirket ile Avrupa'nın farklı şehirlerinde ve farklı günlerde yapılacak konserlerle ilgili sözleşmeler imzalanmıştır. Ancak, sözleşmelere göre yapılması kararlaştırılan konserler Streetlife şirketinin isteği ve yine bu şirket yetkilileri tarafından gönderilen e-maillere istinaden bir takım haksız bahane ve gerekçelere dayalı olarak 3 defa iptal edilmiştir. Streetlife şirketi tarafından yapılan konser iptalleri ile ilgili tarafımızın herhangi bir kusuru mevcut olmayıp, konser iptal talepleri tamamen Streetlife şirketinin iradesi ve sorumluluğunda gerçekleştirilmiştir.

"BAHSEDİLEN ÜCRET ÖDENMEDİ"

Yapılamayan bu konserlerden ötürü hem tarafımız hem de Avrupa'da yaşayan dinleyicilerimiz büyük mağduriyetler yaşamış olup, bu durum konserlere katılabilmek amacıyla bilet alan ve sonrasında bilet iptali ile karşılaşan dinleyicilerimiz nezdindeki güven duygusunun kırılmasına sebebiyet vermiş ve dinleyicilerimiz ile toplum nezdindeki imajımızı ve itibarımızı zedelemiştir. Haber içeriklerinde iddia edilen hususlar, gerçeklikten uzak, kötü niyetli ve tamamen asılsızdır. Çıkan haberlerde yer alan rakamlar gerçeği yansıtmamakta olup, böyle bir bedelin tarafımıza ödenmediği gibi, her konser sözleşmesinde olduğu üzere yapılan ön ödemeler konser öncesi avans ödemesi niteliğinde cüzi bir rakama karşılık geldiğinden, Streetlife şirketinin konserleri iptal etmesinden kaynaklı olarak sözleşmeye uygun bir şekilde irad kaydedilmiştir. Söz konusu iddialar, özel hayatımıza ve onurumuza yapılan haksız saldırılardır. Haberlerde yer alan iddialar asılsız olup, söz konusu bu haberler bizim mağduriyetimize sebebiyet vermektedir.