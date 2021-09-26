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15. sanat yılını ve yeni yaşını sahnede kutladı - Son Dakika

15. sanat yılını ve yeni yaşını sahnede kutladı

26.09.2021 10:53
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Türk popunun en başarılı kadın sanatçıları arasında yer alan Betül Demir, Bostancı Gösteri Merkezi'nde çifte mutluluk yaşadı.

Kariyerine sayısız başarı sığdırmayı başaran güzel sanatçı Betül Demir, kariyerinin on beşinci yılını muhteşem bir sahne şovu ile kutladı. Aynı zamanda yeni yaşınıda aynı sahnede kutlayan başarılı sanatçı, bir geceye iki ayrı mutluluk sığdırmayı başardı.Performans öncesi kuliste basın mensuplarını ağırlayan başarılı sanatçı Betül Demir, "Müzik kariyerimin ilk ödülünü bu sahnede almıştım Şimdi on beş yıl sonra ilk bu sahnede olmanın heyecanını yaşayacağım." diyerek duygusal anlar yaşadığını ifade etti. Konser için çok özel bir hazırlık dönemi geçirdiğininde altını çizen Demir fit görünüşünü ise "kendimi kampa aldım" sözleriyle özetledi.

SÜPER MİNİSİYLE YÜREK HOPLATTI

Konserinin ilk bölümüne Gülşah Çabukel imzalı süper mini bir elbise ile başlayan Betül Demir, seslendirdiği hareketli şarkılar ile muhteşem gecenin açılışını tempolu bir biçimde yaptı. Dansları ile yürek hoplatan, sesi ve yorumuyla kalplere dokunan güzel sanatçı, güzelliğiylede herkesi kendine hayran bıraktı.

SÜRPRİZLER SÜRPRİZLERİ KOVALADI

Konserinin ikinci bölümünde Cihan Nacar imzalı bir sahne kıyafeti tercih eden Betül Demir, kariyerinde çok önemli izler taşıyan ve "Ustam" dediği Müjdat Gezen'i sahnesinde ağırlayarak "Maya Dağdan Kalkan Kazlar" türküsünü ustası ile birlikte seslendirdi. "Betül çok özel bir öğrenci, çok özel bir insan. Bu yüzden yanımda ona bir armağan getirdim." sözleriyle kendisine Türk Bayrağı armağan etti. Müjdat Gezen'in bu hediyesi karşısında sahnede duygu dolu anlar yaşayan güzel sanatçı, ustasının elini öperek kendisine teşekkür etti.

Hemen akabinde sahneye ünlü halk müziği sanatçısı Mazlum Çimen'i davet eden Betül Demir, ünlü sanatçıyla "Sen Benden Gittin Gideli" türküsünü seslendirdi. Sürprizlerle dolu gecede 15. sanat yılı için birde pasta kesen güzel sanatçı Betül Demir, yaklaşık iki saat süren konserini alkışlar eşliğinde noktaladı. Öte yandan ünlü sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında Ömür Gedik, Onur Dilber, Irmak Arıcı, Aşkın-Pınar-Tunacan Tuna,Narin Akçelik ve Gülgün Çavuşoğlu gibi isimlerde yer aldı.

15. sanat yılını ve yeni yaşını sahnede kutladı
15. sanat yılını ve yeni yaşını sahnede kutladı
15. sanat yılını ve yeni yaşını sahnede kutladı

Müjdat Gezen, Betül Demir, Konser, Müzik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin 15. sanat yılını ve yeni yaşını sahnede kutladı - Son Dakika Magazin


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