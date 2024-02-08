Eğlenceli kişiliği ve şarkılarıyla adından söz ettiren Kobra Murat lakaplı Murat Divandiler, daha önce yaptığı bir açıklamada mal varlığından bahsederken "18 kilo altınım, 18 evim ve 4 yazlığım var" dediği için uzun süre gündemde kaldı. Divandiler, bugün katıldığı programda MASAK tarafından incelendiğini söyledi.
Aramızda Kalmasın programına konuk olan Kobra Murat, o kadar altınını olmadığını belirterek "18 kilo altınım var demedim, bu zamana kadar aldıklarım o kadardır dedim" ifadelerini kullandı. Açıklamalarından dolayı MASAK'tan evine kağıt geldiğini söyleyen şarkıcı, "'Sizi araştırmaya aldık' dediler, elim ayağım titredi. Ben 5 katlı bina yapacağım mermerciye borcum var. Telefonu bulduk aradık nedir diye. 'Murat Bey Dilan Polat'tan dolayı camiada olan insanlar dedi incelemeye alındı dedi bunların arasında siz de varsınız' dedi. Neyimi inceliyorlar benim dedim, 'şirketiniz olmanız lazım' dedi. Kemancının şirketi mi olacak? Bu altınlar çok patladı Caner'in programında dedim ya 18 kilo altın... Altınları sormadı banka hesabını sordu, kaç parasını devlete vergi veriyorum ben... Ben de el koyacaklar sandım" ifadelerini kullandı.
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Son Dakika › Magazin › '18 kilo altın, 18 evim var' diyen Kobra Murat, MASAK'ın radarına girdi - Son Dakika
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