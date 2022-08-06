Ebru Şallı'nın Eski Eşi Böyle Görüntülendi! Nasıl Tanıştıklarını Açıkladı - Son Dakika
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Ebru Şallı'nın Eski Eşi Böyle Görüntülendi! Nasıl Tanıştıklarını Açıkladı

06.08.2022 11:02
Ebru Şallı'nın Eski Eşi Böyle Görüntülendi! Nasıl Tanıştıklarını Açıkladı

2002-2013 yılları arasında Ebru Şallı ile evli kalan Harun Tan, oğlu Pars'ı kaybetmenin acısını yaşamıştı. Önceki gün Arnavutköy'de bir kadınla görüntülenen Tan, basın mensuplarına durumu açıklama gereği duydu. İşte detaylar...

Manken Ebru Şallı ile 11 yıllık evliliği 2013'te biten Harun Tan, önceki gün Arnavutköy'de bir kadınla baş başa kahve içti.

GÖRÜNTÜLENDİĞİNİ FARK EDİNCE...

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Görüntülediğini fark eden 57 yaşındaki iş insanı, gizemli kadının yanından kalkarak, soluğu basın mensuplarının yanında aldı.

Ebru Şallı'nın Eski Eşi Böyle Görüntülendi! Nasıl Tanıştıklarını Açıkladı

"KAHVE İÇERKEN TANIŞTIK"

Sporcu kimliğiyle tanınan ve yoga paylaşımlarıyla adından söz ettiren Harun Tan, "Kahve içerken tanıştık, yanlış bir şey yazmayın. Hanımefendi gelip yanıma oturunca sohbet ettik" şeklinde konuştu.

Durumu muhabirlere açıklama gereği duyan Harun Tan, tekrar kadın arkadaşının yanına dönerek, koyu sohbete kaldığı yerden devam etti.

HARUN TAN KİMDİR?

Harun Tan'ın tam ismi Nuri Harun Tan'dır. Harun Tan, 25 Eylül 1965 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Terazi burcu. YKM Mağazaları kurucusu ve sahibi Safvet Oral Tan'ın oğludur. Ünlü bir iş adamı olarak iş dünyasında tanınıyor. Sporcu kimliği ile dikkat çene bir isim.

Harun Tan, lise eğitimini Şişli Terakki Lisesi'nde gördü. Ardından, Marmara Üniversitesi'nde üniversite eğitimini tamamladı. İş dünyasının önde gelen isimlerinden biri olarak çalışma hayatına devam ediyor. Aynı zamanda, yoga eğitmenliği yapıyor.

Harun Tan, eski manken Ebru Şallı ile yaptığı evlilikle magazin dünyasında ismini duyurdu. Ebru Şallı ile 2002 yılında gerçekleştirdiği evliliği, 2013 yılında sona erdi. Evlenmeleri kadar, boşanmaları da olay oldu. Harun Tan ve Ebru Şallı'nın evliliğinden, Beren ve Tan isimlerini verdikleri iki erkek çocukları dünyaya geldi.

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Kaynak: Snob Magazin

Ebru Şallı, Harun Tan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ebru Şallı'nın Eski Eşi Böyle Görüntülendi! Nasıl Tanıştıklarını Açıkladı - Son Dakika

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