Sertap Erener'den sürpriz paylaşım! Eurovision şampiyonları buluştu

"Soylu ve İstanbul Emniyet Müdürü kavga etti" iddiasıyla ilgili resmi açıklama geldi

2003 yılında Eurovision Şarkı Yarışması'nda aldığı birincilikle ülkeyi sevince boğan Sertap Erener, paylaşımıyla sevenlerini heyecanlandırdı.

"SÜRPRİZ"

Erener, bir başka Eurovision birincisi olan Belaruslu şarkıcı Alexander Rybak ile beraber çekildiği bir kareyi hayranlarıyla paylaştı. "Everyway That I Can" adlı şarkısıyla ülkemizi temsil eden şarkıcı paylaşımına "Sürpriz!" notunu düştü.

DÜET Mİ GELİYOR?

İki Eurovision birincisinin bir araya geldiği bu paylaşıma beğeni yağdı. İkilinin bu karesi düet yapacakları yönünde yorumlandı. Rybak daha önce yaptığı bir açıklamada bir Türk şarkıcıyla düet yapmak istediğini söylemişti. Birçok kişi şarkıcının Hadise ile düet yapacağını ileri sürmüştü.