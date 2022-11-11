Sertap Erener'den sürpriz paylaşım! Eurovision şampiyonları buluştu - Son Dakika
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Sertap Erener'den sürpriz paylaşım! Eurovision şampiyonları buluştu

11.11.2022 14:28

2003 yılında Eurovision Şarkı Yarışması'nda ülkemizi temsil eden ve birinciliği kazanarak büyük mutluluk yaşatan Sertap Erener, yarışmanın bir diğer birincisi Belaruslu şarkıcı Alexander Rybak bir araya geldiği kareyi takipçileriyle paylaştı.

2003 yılında Eurovision Şarkı Yarışması'nda aldığı birincilikle ülkeyi sevince boğan Sertap Erener, paylaşımıyla sevenlerini heyecanlandırdı.

"SÜRPRİZ"

Erener, bir başka Eurovision birincisi olan Belaruslu şarkıcı Alexander Rybak ile beraber çekildiği bir kareyi hayranlarıyla paylaştı. "Everyway That I Can" adlı şarkısıyla ülkemizi temsil eden şarkıcı paylaşımına "Sürpriz!" notunu düştü.

Şampiyonların buluşması heyecan yarattı! Herkes aynı şeyi düşünüyor

DÜET Mİ GELİYOR?

İki Eurovision birincisinin bir araya geldiği bu paylaşıma beğeni yağdı. İkilinin bu karesi düet yapacakları yönünde yorumlandı. Rybak daha önce yaptığı bir açıklamada bir Türk şarkıcıyla düet yapmak istediğini söylemişti. Birçok kişi şarkıcının Hadise ile düet yapacağını ileri sürmüştü.

Şampiyonların buluşması heyecan yarattı! Herkes aynı şeyi düşünüyor
Şampiyonların buluşması heyecan yarattı! Herkes aynı şeyi düşünüyor
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Sertap Erener, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sertap Erener'den sürpriz paylaşım! Eurovision şampiyonları buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sertap Erener'den sürpriz paylaşım! Eurovision şampiyonları buluştu - Son Dakika
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