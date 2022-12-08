Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında gösterdiği başarılı sunuculuk ile milyonların kalbinde taht kuran ünlü oyuncu ve ünlü spiker Kenan Işık, 2014 yılında spor sonrasında girdiği saunada fenalaşıp dengesini kaybedip başını çarptı.
Olayın ardından 4 saatlik bir ameliyata alınan Kenan Işık hayati tehlikesini atlattı ancak 8 yıldan bu yana komada yaşıyor. Ailesi ve arkadaşları tarafından aktarılan bilgiye göre ise fiziksel durumunda herhangi bir değişiklik yok.
Kenan Işık hakkında sosyal medyada yapılan kötü yorumlar ise ailesini isyan ettirdi. Işık için "Şimdi uyansa daha büyük bir şoka girip yeniden uyur" şeklinde yorumlar yapılması büyük tepki çekti.
Kenan Işık'ın son durumu da geçtiğimiz aylarda arkadaşı Ozan Zeybek tarafından paylaşıldı. Zeybek, ünlü oyuncuya çok iyi bakıldığını ve Işık'ın vücudunda herhangi bir yaralanma ya da kilo kaybı olmadığını belirtti. Yine sosyal medyada son olarak ortaya atılan iddialara göre ise Işık'ın durumunda herhangi bir değişiklik yok.
Son Dakika › Magazin › 8 yıldır komada olan ünlü oyuncu Kenan Işık'ın son durumu paylaşıldı: Vücudunda herhangi bir yaralanma ya da kilo kaybı yok - Son Dakika