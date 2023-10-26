 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
4 yıl önce annesini kaybeden Hande Erçel'den yürek burkan sözler: Pudra kokulum, çok özledim - Son Dakika

4 yıl önce annesini kaybeden Hande Erçel'den yürek burkan sözler: Pudra kokulum, çok özledim

Son Güncelleme: 26.10.2023 07:53

2019 yılında annesini kanserden kaybeden oyuncu Hande Erçel, "İyi ki benim annemsin. Pudra kokulum seni çok seviyorum. Seni çok özlüyorum" diyerek özlemini dile getirdi.

Şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Biri isimli dizide Burak Deniz ile başrolü paylaşan Hande Erçel, 2019 yılında hayatını kaybeden annesi Aylin Erçel'e olan özlemini dile getirdi.

"SENİ ÇOK ÖZLÜYORUM"

4 sene önce annesini kanserden kaybeden Hande Erçel, zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşım yaparak sevgisini dile getiriyor. Oyuncu son olarak Instagram hesabındana annesinin bir fotoğrafını yayınlayarak "İyi ki benim annemsin. Pudra kokulum seni çok seviyorum. Seni çok özlüyorum" ifadelerini kullandı.

2019 yılında annesini kaybeden Hande Erçel'den yürek sızlatan sözler: Pudra kokulum, çok özledim

ANNESİNİ KELEBEK ROZETİYLE UĞURLAMIŞTI

Hande Erçel'in 48 yaşındaki annesi Aylin Erçel, 11 Ocak 2019 tarihinde yaklaşık sekiz aydır kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Acıyla kahrolan Hande Erçel, kelebekleri sevdiği için 'Kelebeğim' diye seslendiği annesinin cenaze töreninde yakasına kelebek rozeti takmıştı.

2019 yılında annesini kaybeden Hande Erçel'den yürek sızlatan sözler: Pudra kokulum, çok özledim
2019 yılında annesini kaybeden Hande Erçel'den yürek sızlatan sözler: Pudra kokulum, çok özledim
2019 yılında annesini kaybeden Hande Erçel'den yürek sızlatan sözler: Pudra kokulum, çok özledim

Hande Erçel, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 4 yıl önce annesini kaybeden Hande Erçel'den yürek burkan sözler: Pudra kokulum, çok özledim - Son Dakika


Son Dakika
22:42 İletişimin tamamen kesildiği Gazze için Elon Musk'a çağrı: Starlink uydularını Gazzeye gönder
22:40 İsrail'in ağır bombardımanı altındaki Gazze'den gelen görüntüler korkunç
22:26 Son 5 maç 4 galibiyet! Kasımpaşa, İstanbulspor'u da sahadan sildi
22:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın milletimizin her bir ferdini Büyük Filistin Mitingine davet ediyorum
22:07 İç saha serisi sona erdi! Volkan Demirel'in öğrencileri son 2 maçta resmen kabusu yaşadı
21:12 İsrail ordusu, Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana ilk kez bu kadar şiddetli saldırıyor! 2 milyon kişiden haber alınamıyor
21:00 1 maç kazanınca moda giren Erik ten Hag: İyi bir yolda ilerliyoruz
20:46 Erdoğan'dan tüm vatandaşlara 100. yıl çağrısı: Yer gök bayrak olsun
20:21 İsrail Ordu Sözcüsü: Bu akşam operasyonları genişletiyoruz, Gazze sakinlerine güneye gitme çağrısı yapıyoruz
19:05 Dilan Polat ve Engin Polat'ın şirketlerine ait 22 milyon 372 bin liraya el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2023 23:29:55. #1.11#
SON DAKİKA: 4 yıl önce annesini kaybeden Hande Erçel'den yürek burkan sözler: Pudra kokulum, çok özledim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement