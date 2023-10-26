Şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Biri isimli dizide Burak Deniz ile başrolü paylaşan Hande Erçel, 2019 yılında hayatını kaybeden annesi Aylin Erçel'e olan özlemini dile getirdi.
4 sene önce annesini kanserden kaybeden Hande Erçel, zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşım yaparak sevgisini dile getiriyor. Oyuncu son olarak Instagram hesabındana annesinin bir fotoğrafını yayınlayarak "İyi ki benim annemsin. Pudra kokulum seni çok seviyorum. Seni çok özlüyorum" ifadelerini kullandı.
Hande Erçel'in 48 yaşındaki annesi Aylin Erçel, 11 Ocak 2019 tarihinde yaklaşık sekiz aydır kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Acıyla kahrolan Hande Erçel, kelebekleri sevdiği için 'Kelebeğim' diye seslendiği annesinin cenaze töreninde yakasına kelebek rozeti takmıştı.
Son Dakika › Magazin › 4 yıl önce annesini kaybeden Hande Erçel'den yürek burkan sözler: Pudra kokulum, çok özledim - Son Dakika