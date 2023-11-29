 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
2023'ün çok dinlenen sanatçısı belli oldu! Semicenk zirveye yerleşti - Son Dakika

2023'ün çok dinlenen sanatçısı belli oldu! Semicenk zirveye yerleşti

2023 yılında en çok dinlenen şarkı ve şarkıcıların listesini açıklandı. Listeye göre en çok dinlenen şarkı Simge'nin Aşkın Olayım olurken en çok dinlenen sanatçı da Semicenk oldu.

2023\'ün çok dinlenen sanatçısı belli oldu! Semicenk zirveye yerleşti
29.11.2023 - 17:40,  Güncelleme: 18:18
Abone Ol

Her yıl kullanıcıların o yıl içerisinde en çok dinledikleri müziklerin listesini ve istatistiğini açıklayan Spotify, 2023 verilerini açıkladı. Listede Semicenk ve Aşkın Olayım şarkısıyla Simge listenin başında yer aldı.

AŞKIN OLAYIM ZİRVEDE

Açıklanan listede 2023 yılının en çok dinlenen şarkısı Icardi'nin söylemesiyle Galatasaray taraftarının gündemden düşürmediği Simge'nin Aşkın Olayım oldu. Reynmen ve Semicenk'in düet yaptığı Yana Yana şarkısı 2'nci sırada,Remix - Lvbel C5 ile Güneş'in NKBİ X Yapamam şarkısı 3'üncü sırada, Blok 3'ün Affetmem'i 4'üncü sırada, Semicenk ve Doğu Swag'ın Pişman Değilim'i ise 5. sırada yer aldı.

2023'ün çok dinlenen sanatçısı belli oldu! Semicenk zirveye yerleşti
Icardi ve Simge

EN ÇOK SEMİCENK DİNLENDİ

2023 yılında en çok dinlenen sanatçı listesinin başını ise popüler şarkıcı Semicenk çekti. Listenin devamında UZI, Sezen Aksu, Motive, Lvbel C5, BLOK 3, Çakal, Mabel Matiz, Emir Can İğrek ve Ezhel yer aldı.

2023'ün çok dinlenen sanatçısı belli oldu! Semicenk zirveye yerleşti
Semicenk

Sezen Aksu, Simge Aköz, Semicenk, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 2023'ün çok dinlenen sanatçısı belli oldu! Semicenk zirveye yerleşti - Son Dakika


17:40
2023'ün çok dinlenen sanatçısı belli oldu! Semicenk zirveye yerleşti 2023'ün çok dinlenen sanatçısı belli oldu! Semicenk zirveye yerleşti
17:39
UEFA'dan Galatasaray-Manchester United maçına yeşil ışık UEFA'dan Galatasaray-Manchester United maçına yeşil ışık
17:17
Çalışan emeklilere de 5 bin lira verilmesini içeren önerge, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen kanun teklifine eklendi Çalışan emeklilere de 5 bin lira verilmesini içeren önerge, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen kanun teklifine eklendi
17:06
Fareli Kapalıçarşı! Rögar taştı, esnaf elinde çekpasla dolaştı Fareli Kapalıçarşı! Rögar taştı, esnaf elinde çekpasla dolaştı
16:57
7.5 milyon dolarını 'Fatih Terim Fonu'na kaptıran Arda Turan ses verdi 7.5 milyon dolarını 'Fatih Terim Fonu'na kaptıran Arda Turan ses verdi
16:39
Demet Akalın'dan ortalığı karıştıracak sözler: Engin Polat, Dilan Polat'ı döverdi ve kolları mosmor olurdu Demet Akalın'dan ortalığı karıştıracak sözler: Engin Polat, Dilan Polat'ı döverdi ve kolları mosmor olurdu
16:30
Warren Buffet'ın ortağı Charlie Munger 99 yaşında hayatını kaybetti Warren Buffet'ın ortağı Charlie Munger 99 yaşında hayatını kaybetti
16:18
Arda Turan, Emre Belözoğlu ve diğerleri! Seçil Erzan'ın odasına girenlerin hepsi kamerada Arda Turan, Emre Belözoğlu ve diğerleri! Seçil Erzan'ın odasına girenlerin hepsi kamerada

Son Dakika
17:40 2023'ün çok dinlenen sanatçısı belli oldu! Semicenk zirveye yerleşti
17:39 UEFA'dan Galatasaray-Manchester United maçına yeşil ışık
17:17 Çalışan emeklilere de 5 bin lira verilmesini içeren önerge, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen kanun teklifine eklendi
17:06 Fareli Kapalıçarşı! Rögar taştı, esnaf elinde çekpasla dolaştı
16:57 7.5 milyon dolarını 'Fatih Terim Fonu'na kaptıran Arda Turan ses verdi
16:39 Demet Akalın'dan ortalığı karıştıracak sözler: Engin Polat, Dilan Polat'ı döverdi ve kolları mosmor olurdu
16:18 Arda Turan, Emre Belözoğlu ve diğerleri! Seçil Erzan'ın odasına girenlerin hepsi kamerada
16:30 Warren Buffet'ın ortağı Charlie Munger 99 yaşında hayatını kaybetti
16:12 Nesli tükenmekte olan balık Tunceli'de yakalandı! Havyarı 2 milyon liraya satılıyor
16:12 Ayhan Akman, Fatih Terim Fonu'ndan parasını silah zoruyla mı geri aldı? Sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2023 18:51:57. #1.12#
SON DAKİKA: 2023'ün çok dinlenen sanatçısı belli oldu! Semicenk zirveye yerleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement