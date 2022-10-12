5 ay önce evlendiği Mehmet Dinçerler'den boşanan Hadise içini döktü: Bana kötü gelen şeylerden uzak duruyorum, bu bana güç veriyor - Son Dakika
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5 ay önce evlendiği Mehmet Dinçerler'den boşanan Hadise içini döktü: Bana kötü gelen şeylerden uzak duruyorum, bu bana güç veriyor

12.10.2022 15:22

Mehmet Dinçerler ile kısa süre önce boşanan Hadise, dün katıldığı etkinlikte özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hiçbir zaman şarkılarımda 'Ay yalnız kaldım, ay mutsuzum' diyen kadın olmadım. Hayatımızda bize mutsuzluk veren şeylerden uzak durmamız lazım. Ben de öyle yapıyorum" ifadelerine yer verdi.

30 Nisan'da evlendiği iş insanı Mehmet Dinçerler ile 30 Eylül'de tek celsede boşanan şarkıcı Hadise, dün 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle gerçekleşen 'Kız çocukları dünyayı değiştirir' başlıklı konferansta konuşma yaptı. Şarkıcı, özel hayatıyla ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BANA KÖTÜ GELEN ŞEYLERDEN UZAK DURUYORUM"

Unicef Türkiye Çocuk Hakları Savunucusu olan Hadise, "Sanatçı, ne yaparak genç kızlara ilham verebilir?" sorusuna "Seçtiği şarkılar, anlatmak istediğim hikâyeler… Benim şarkılarıma baktığınızda 'Prenses, Mesajımı Almıştır O', 'Sıfır Tolerans', 'Küçük Bir Yol'.. Aslında bunlar kadının gücünü anlatan hikâyeler. Hep böyle düşünüyordum, hep de böyle düşüneceğim. Hiçbir zaman şarkılarımda 'Ay yalnız kaldım, ay mutsuzum' diyen kadın olmadım. Hepimiz şu hayatta mutlu olmanın peşindeyiz. Hayatımızda bize mutsuzluk veren şeylerden uzak durmamız lazım. Ben de bunu yapıyorum. Bana kötü gelen şeylerden uzak duruyorum. Bu da bana güç veriyor" dedi.

Evliliğini bitiren Hadise, içini döktü: Bana kötü gelen şeylerden uzak duruyorum
Evliliğini bitiren Hadise, içini döktü: Bana kötü gelen şeylerden uzak duruyorum
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Mehmet Dinçerler, Hadise, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 5 ay önce evlendiği Mehmet Dinçerler'den boşanan Hadise içini döktü: Bana kötü gelen şeylerden uzak duruyorum, bu bana güç veriyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: 5 ay önce evlendiği Mehmet Dinçerler'den boşanan Hadise içini döktü: Bana kötü gelen şeylerden uzak duruyorum, bu bana güç veriyor - Son Dakika
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