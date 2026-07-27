30 yaşındaki fenomen estetik ameliyatı sırasında yaşamını yitirdi - Son Dakika
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30 yaşındaki fenomen estetik ameliyatı sırasında yaşamını yitirdi

30 yaşındaki fenomen estetik ameliyatı sırasında yaşamını yitirdi
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Meksika’da geçirdiği estetik operasyon sırasında komplikasyon gelişen ünlü içerik üreticisi Adriana Garcia, 6 yaşındaki kızını geride bırakarak 30 yaşında hayatını kaybetti.

Meksika'nın Culiacan kentinde yaşayan ve sosyal medyada geniş bir kitle tarafından takip edilen Adriana Garcia, salı sabahı geçirdiği estetik ameliyat sırasında fenalaştı. Ameliyat esnasında yaşanan komplikasyonlar nedeniyle kurtarılamayan genç kadının ani ölümü, takipçileri arasında büyük üzüntü yarattı.

TikTok ve Instagram'da ciddi bir takipçi kitlesi bulunan Garcia, aynı zamanda sınırlı üretim spor ayakkabı, şapka ve lüks saatler satan bir mağazayla ortak çalışmalar yürütüyordu. Şirket, Garcia'nın vefatının ardından taziye mesajı yayınladı. Yaşamını yitiren Garcia'nın 6 yaşında bir kızı bulunuyordu.

 SORUTŞRUMA DEVAM EDİYOR

Genç fenomenin kesin ölüm nedeni yetkililer tarafından henüz açıklanmadı. Olayla ilgili olarak yerel sağlık ve adli birimlerin başlattığı resmi inceleme devam ediyor.

Vefat haberinin ardından takipçileri, Garcia'nın son paylaşımlarına taziye mesajları yağdırdı. Kullanıcılardan birinin "Yükseklerde uç Adriana, artık çok özlediğin babanın yanındasın" yorumu ise dikkat çekti.

DOĞUM GÜNÜNDE İKİ BÜYÜK ACI YAŞAMIŞTI

Nisan ayında yeni yaşına giren Adriana Garcia, aynı dönemde hem babasını hem de büyükbabasını kaybetmişti. Genç kadın, sosyal medyadaki son paylaşımlarından birinde bu acıyı şu sözlerle dile getirmişti:

"Nisan aylarını her zaman büyük bir neşeyle beklerdim. Ancak bu yıl nisan ayında hayatımda ve kalbimde derin izler bırakan iki insana, babama ve büyükbabama veda etmek zorunda kaldım."

Yetkililerin önümüzdeki günlerde otopsi sonuçlarını ve olaya ilişkin detaylı raporları kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

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Son Dakika Magazin 30 yaşındaki fenomen estetik ameliyatı sırasında yaşamını yitirdi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Halis demir Halis demir:
    bu içerik üreticisi ne demek moda oldu bu kelime 1 0 Yanıtla
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