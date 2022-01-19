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30 yıllık arkadaşı ve patronu Ömer Göktuğ'un ölüm haberini sunan Orhan Uğurluoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika

30 yıllık arkadaşı ve patronu Ömer Göktuğ'un ölüm haberini sunan Orhan Uğurluoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı

19.01.2022 11:36

Flash TV'de program sunan Orhan Uğurluoğlu, hastanede tedavi gören kanal sahibi Ömer Göktuğ'un ölüm haberini verirken canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. Konuşmakta güçlük çeken Uğurluoğlu, "Yayına başlamadan iki dakika önce haberi geldi. 30 yıllık dostum ve kardeşimdi" ifadelerini kullandı.

1992 yılında ilk özel kanallardan biri olan Flash TV'yi kuran Ömer Ziya Göktuğ, yaşamını yitirdi. Flash TV'de Perde Arkası programını sunan Orhan Uğurluoğlu ise canlı yayında aldığı haberle adeta yıkıldı.

BU SABAH HAYATINI KAYBETTİ

Flash TV'nin kurucusu, Bursalı iş adamı Ömer Ziya Göktuğ, geçen hafta şiddetli baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gittiği, yapılan testler ve tedavi sonrası bağ ağrısı geçmeyince İstanbul'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Herhangi bir sağlık probleminin olmadığı öğrenilen Bursalı iş adamının bu sabah saat 09.30'da hastanede hayatını kaybetti. Göktuğ'un cenazesi yarın Ulu Cami'de öğle namazını müteakip kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

30 yıllık arkadaşı ve patronu Ömer Göktuğ'un haberini sunan Orhan Uğurluoğlu, gözyaşlarına boğuldu
Ömer Ziya Göktuğ

KELİMELER BOĞAZINA DÜĞÜMLENDİ

Canlı yayın sunarken 30 yıllık arkadaşının ölüm haberini alan Uğurluoğlu, konuşmakta güçlük çekti. Gözyaşlarına hakim olamayan sunucu, "Yayına başlamadan iki dakika önce haberi geldi. 30 yıllık dostum ve kardeşimdi. Türkiye'de özel televizyon kurucularındandı. 4-5 gün önce bir rahatsızlık geçirdi. İstanbul'da hastanede tedavi görüyordu ve az önce hayatının kaybetti. Çok değerli, kıymetli bir insandı" dedi.

30 yıllık arkadaşı ve patronu Ömer Göktuğ'un haberini sunan Orhan Uğurluoğlu, gözyaşlarına boğuldu
Flash TV'nin sahibi Ömer Ziya Göktuğ hayatını kaybetti
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Ömer Ziya Göktuğ, İş Adamı, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 30 yıllık arkadaşı ve patronu Ömer Göktuğ'un ölüm haberini sunan Orhan Uğurluoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: 30 yıllık arkadaşı ve patronu Ömer Göktuğ'un ölüm haberini sunan Orhan Uğurluoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
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