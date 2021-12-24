33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne

Evli ve 2 çocuk babası İbrahim Bey, kendisini büyüten aileyi çok üzdüğünü söyleyerek "Kötü alışkanlıklarım ve zor günlerim oldu. 2017 yılında kaza sonucu göz bebeğimdeki sinirler koptu" dedi.

33 YIL SONRA KAVUŞTULAR

Esra Erol, annesini bulmak için kendisinden yardım isteyen İbrahim Bey'e kısa sürede müjdeli haberi verdi anne oğul 33 yıl sonra Esra Erol'da kavuştu.

"BENİ SAĞLAM BIRAKTIN, KÖR BULDUN"

Karşısında annesini görünce duygusal anlar yaşayan İbrahim Can, "Beni sağlam bıraktın, kör buldun anne" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Anne ve oğlun kavuşması seyircileri de duygulandırdı. Doğum yaptıktan kısa bir süre sonra ayrılmak zorunda kaldığı oğluna kavuşan anne Nurcan Hanım ise evladına sarılıp dakikalarca gözyaşı döktü.