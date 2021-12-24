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33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne - Son Dakika

33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne

24.12.2021 09:15

Yüzde 95 görme engelli İbrahim Can, hiç tanımadığı biyolojik annesini bulmak için Esra Erol'un kapısını çaldı. Can'ın annesini bulmak için harekete geçen Esra Erol müjdeli haberi kısa sürede verdi.

Evli ve 2 çocuk babası İbrahim Bey, kendisini büyüten aileyi çok üzdüğünü söyleyerek "Kötü alışkanlıklarım ve zor günlerim oldu. 2017 yılında kaza sonucu göz bebeğimdeki sinirler koptu" dedi.

33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun

33 YIL SONRA KAVUŞTULAR

Esra Erol, annesini bulmak için kendisinden yardım isteyen İbrahim Bey'e kısa sürede müjdeli haberi verdi anne oğul 33 yıl sonra Esra Erol'da kavuştu.

33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun

"BENİ SAĞLAM BIRAKTIN, KÖR BULDUN"

Karşısında annesini görünce duygusal anlar yaşayan İbrahim Can, "Beni sağlam bıraktın, kör buldun anne" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Anne ve oğlun kavuşması seyircileri de duygulandırdı. Doğum yaptıktan kısa bir süre sonra ayrılmak zorunda kaldığı oğluna kavuşan anne Nurcan Hanım ise evladına sarılıp dakikalarca gözyaşı döktü.

33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne

İbrahim Can, Esra Erol, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne - Son Dakika Magazin


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