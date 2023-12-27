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35 Yıl Sonra Buluşma: Yonca ve Annesinin Biyolojik Ailesi - Son Dakika
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35 Yıl Sonra Buluşma: Yonca ve Annesinin Biyolojik Ailesi

Yonca ve annesi, Esra Erol programında tek bir gençlik fotoğrafıyla başlayan arayışlarının ardından, yarım saat içinde biyolojik ailelerine kavuştu. Yonca'nın annesi, İzmir otogarında terk edilmiş halde bulunmuş ve adını Fatma koymuş. Programda yapılan ihbarlar sonucunda, annenin gerçek ailesi bulundu ve duygusal bir buluşma gerçekleşti. Yarın ATV ekranlarında aileler kavuşacak.

35 Yıl Sonra Buluşma: Yonca ve Annesinin Biyolojik Ailesi
27.12.2023 - 22:28,
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Tek bir gençlik fotoğrafı ile çıktığı yolda, yaklaşık 35 yıldır köklerini arayan Yonca ve annesinin biyolojik ailesini Esra Erol yarım saatte buldu!

Yonca Birol, 11 yaşında iken bakımevine yerleştirilen, yüzde 85 engelli ve şizofreni hastası annesi ile stüdyoya geldi. 2 çocuk sahibi Yonca'nın da hayat hikayesi annesi gibi zorluklarla doluydu..Yonca, "11 yaşında annemden ayrılmak zorunda kaldım.

Hamileyken bir rüya gördüm. Annem bana 'beni bul' diyordu. 2016 yılında annemi tekrar buldum" dedi. Yonca, annesinin 1993 - 1994 yılları arasında İzmir otogarında babası tarafından terk edilmiş halde 20'li yaşlarındayken bulunduğunu ve ilk günden beri "Adım Fatma" dediğini söyledi.

Türkiye'nin izlenme rekorları kıran gündüz kuşağı programı Esra Erol'da programına dakikalar içinde ihbarlar yağdı. O ihbarlardan biri Yonca'nın annesinin gerçek ailesiydi.

Gülay Hanım canlı yayına bağlandı, "Ben Fatma'nın tüm ailesini tanıyorum, görümcesiyim. Biz onu öldü biliyorduk." dedi. Yonca'nın annesinin adının Fatma olduğu, Özlem adında evli bir kızının olduğu, 2 kız, 2 erkek kardeşinin olduğu ortaya çıktı.

Gülay Hanım "Biz zaten sizin programınıza Fatma'yı bulmak için katılacaktık. Ancak benim engelli kızım olduğu için katılamadık." dedi. Fatma Hanım'ın annesi Müberra Hanım ve babası Ali Bey'in öldüğünü söyledi. Fatma Hanım, duygularını dile getiremese de kardeşlerinin ismini duyduğunda mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Yonca'nın babası tarafından bir otogarda terk edilmiş halde bulunan ve senelerce bakımevinde kalan Fatma Hanım ve kızı Yonca yarın 16.20'de ATV ekranlarında Esra Erol'da ailesi ile kavuşacak. Gözyaşları sel olacak!

Kaynak: Magazinkolik
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