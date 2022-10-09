Ödediği Hesap Dudak Uçuklattı! - Son Dakika
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Ödediği Hesap Dudak Uçuklattı!

09.10.2022 12:22
Ödediği Hesap Dudak Uçuklattı!

'365 Days' filmindeki 'Don Massimo Torricelli' rolüyle geniş kitlelerce tanınan Michele Morrone, önceki gün Beşiktaş'taki bir AVM çıkışında görüntülendi. Arkadaşlarıyla yemek yiyen Michele Morrone'nun 30 bin TL hesap ödediği öğrenildi. İşte detaylar...

Geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelen İtalyan oyuncu Michele Morrone, gittiği alışveriş merkezindeki bir mekanda dört arkadaşı ile beraber yemek yedi.

Ödediği Hesap Dudak Uçuklattı!

30 BİN TL HESAP ÖDEDİ

Mekanda yaklaşık 4 saat kalan Morrone, 30 bin TL hesap ödeyerek dikkatleri üzerine çekti.

MİCHELE MORRONE KİMDİR?

Michele Morrone, 3 Ekim 1990 doğumludur.

İtalyan ve Polonya filmlerinde görülen İtalyan bir aktördür. Aynı zamanda model, şarkıcı ve moda tasarımcısıdır.

2020'de çıkan 365 Gün isimli erotik drama filminde Massimo Torricelli'nin rolünü canlandırdıktan sonra uluslararası tanınırlık elde etmiştir.

2014 yılında Lübnanlı bir stilist olan Rouba Saadeh ile evlenen Michele Morrone 2018 yılında boşanmıştır.

MİCHELE MORRONE'NUN ROL ALDIĞI PROJELER

Who's the Beast

L'ultimo giorno del toro

Bar Giuseppe

365 Days

Duetto

365 Days: This Day

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Kaynak: Snob Magazin

alışveriş, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ödediği Hesap Dudak Uçuklattı! - Son Dakika

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