#39;avm'deki Emzirme Odasında Seviştim' İtirafı! - Son Dakika
Üye Girişi

#39;avm'deki Emzirme Odasında Seviştim' İtirafı!

25.05.2022 12:51
#39;avm'deki Emzirme Odasında Seviştim' İtirafı!

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin en gizli sırlarını itiraf etmesini istedi. Gelen mesajlar ağızları açık bıraktı. Polat'ın bir takipçisi, "Eski sevgilimle AVM'deki emzirme odasında seviştim, odadan çıktım kocası geldi" diyerek şoke etti. İşte detaylar...

Müzik kariyeri, iddialı çıkışları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabının hikaye kısmından takipçileriyle dertleşti. Takipçilerinden gizli tuttukları şeyleri itiraf istemesini isteyen Polat, gelen mesajları paylaşınca şoke etti.

"SEVGİLİMİ 9 SENELİK KANKASIYLA ALDATTIM"

Ebru Polat bir takipçisinden gelen, "Sevgilimi 9 senelik kankasıyla aldattım" itirafını sosyal medya hesabından paylaşıp, "Kimseye güven yok görün" ifadelerini gülen surat emojisi koyarak paylaştı.

#39;avm'deki Emzirme Odasında Seviştim' İtirafı!

"ESKİ SEVGİLİMLE AVM'DEKİ EMZİRME ODASINDA..."

Polat'a gelen bir diğer itiraf ise duyanları şaşkına çevirdi. Bir kullanıcı, "Eski sevgilimle AVM'deki emzirme odasında seviştim, odadan çıktım kocası geldi" diye yazdı. Polat ise, "Kadında hiç mi korku yok. Neler neler var mesajlarda şok olursunuz. Ben ne kadar masumum yahu." dedi.

#39;avm'deki Emzirme Odasında Seviştim' İtirafı!

EBRU POLAT KİMDİR?

Ebru Polat, 30 Haziran 1983 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Genç yaşlarda bale eğitimi aldı. Müzikle ilkokul korosunda tanışan Ebru Polat, eğitim hayatını müzikten farklı bir alana çevirerek hukuk okumaya karar verdi.

2005 tarihinde Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimini başarıyla tamamladı. Bir süre avukat olarak görev yaptı.

İlk albümü 2007 çıkışlı Çetin Ceviz'dir. Avukatlığı bırakıp kariyerini müzik üzerine kurmaya karar verdikten sonra Londra'ya giden Polat, bu şehirde bulunan sanat akademisi Royal Akademi'de müzik eğitimi aldı.

Türkiye'ye döndükten sonra 2008 yılında ikinci EP albümü olan "Çok Geç"'i piyasaya sürdü. Albümün ismiyle aynı olan "Çok Geç" şarkısının sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait. Bu şarkı dışında Sezen Aksu'nun "Seni Yerler" şarkısını da tekrar yorumladı. 2009 yılında "Kalp Ayazı" albümünü yayımladı. Albümün içerisinde Serdar Ortaç, Fettah Can, Murat Güneş, Sezen Aksu'nun şarkıları yer aldı. Ayrıca albümde Polat'ın sözü ve müziği kendine ait olan "Delikanlı Kız" şarkısı da yer aldı.

2011'de "Dinle 2011" albümünü yayımladı. Albümde Sezen Aksu'nun "Haydi Git" şarkısına yorumladı. Ayrıca albümde "Mutlu Ol Yeter" ve "Artık Sevmeyeceğim" şarkılarının cover'larına yer verdi. Sonrasında aynı yıl içerisinde "Olanlar Oldu" single'ını sundu. 2012'de "Kaçın Kurasıyım" EP'sini yayımladı. Sözlerini Aysel Gürel'in müziğini Mehmet Erbil Savaş'ın yaptığı "Hani Dünya Tatlısı" şarkısını tekrar yorumladı.

YORUMLAR
500
Türkiye-Afrika Medya Zirvesi Türkiye-Afrika Medya Zirvesi Instagram, arayüzünde yeniden değişiklik yapacak! Instagram, arayüzünde yeniden değişiklik yapacak! 'DEHB hatalığı sosyal medya kaynaklı olabilir' 'DEHB hatalığı sosyal medya kaynaklı olabilir'
Kaynak: Snob Magazin

Ebru Polat, Sezen Aksu, Müzik, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin #39;avm'deki Emzirme Odasında Seviştim' İtirafı! - Son Dakika


Son Dakika
15:28 Şoför, aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı, arkadan gelen kamyonet aracı hurdaya çevirdi
15:21 Dünya bu skandal görüntüleri konuşuyor! Ölen adamın üzerinde tangasıyla twerk yaptı
15:09 Marmaray'da kadınların fotoğraflarını çeken sapığın sözleri yolcuları çileden çıkardı
15:05 ABD'de bir ilkokula düzenlenen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan bir süre bahçede dolanmış
14:50 Ünlü oyuncu Alperen Duymaz'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yalanlama
14:47 8 yıl boyunca çocuk bekleyen ve tüp bebekle 5'iz bebek sahibi olacaklarını öğrenen çifte 6. bebek sürprizi: Dalağın altında saklanmış
14:45 Annenin Sırrıdır Çocuk yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Çınar'ın baba olacağını öğrenen Defne'nin tepkisi ne oldu?
12:32 İmamoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yanıt: 2022'de 2 Bin, 2023'te 5 Bin Kişilik Yurt Kapasitesine Ulaşacağız
13:13 Babacan'dan Bozdağ'ın sözlerine sert tepki: İçi boş baklava, içi boş tost, içi boş benzin deposu yetmedi şimdi de içi boş tweet istiyor bunlar
14:28 Kuruluş Osman'ın bu akşamki bölümünde neler olacak? Yatakta halsiz yatan Bala Hatun'un sağlık durumunda son durum ne?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 15:44:16. #1.12#
SON DAKİKA: #39;avm'deki Emzirme Odasında Seviştim' İtirafı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement