50 yaşındaki Nurgül Yeşilçay'dan cesur paylaşım: Tek bikiniyle... - Son Dakika
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50 yaşındaki Nurgül Yeşilçay'dan cesur paylaşım: Tek bikiniyle...

50 yaşındaki Nurgül Yeşilçay\'dan cesur paylaşım: Tek bikiniyle...
06.06.2026 12:21
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50 yaşındaki ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, çıktığı yaz tatilinden ilk kareleri takipçileriyle paylaştı. Fit görünümüyle yıllara meydan okuyan güzel oyuncu, paylaştığı renkli fotoğrafların altına "Tek bikiniyle köyden koya konseptim" notunu düşerek takipçilerini gülümsetti.

Doğal güzelliği, enerjisi ve neşeli tavırlarıyla her zaman dikkat çeken Nurgül Yeşilçay, çıktığı yaz tatilinden renkli fotoğraflar paylaştı. Fit görünümüyle yıllara meydan okuyan ünlü oyuncunun tatil kareleri kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.

"TEK BİKİNİYLE KÖYDEN KOYA KONSEPTİM"

Paylaşımlarına kendi tarzına has, esprili bir not eklemeyi de ihmal etmeyen Yeşilçay, fotoğraflarının altına "Tek bikiniyle köyden koya konseptim" yazarak takipçilerini gülümsetti. Güzel oyuncunun bu samimi ve eğlenceli tatil paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum topladı.

İşte Nurgül Yeşilçay'ın o paylaşımları; 

50 yaşındaki Nurgül Yeşilçay'dan cesur paylaşım: Tek bikiniyle...
50 yaşındaki Nurgül Yeşilçay'dan cesur paylaşım: Tek bikiniyle...

Nurgül Yeşilçay, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 50 yaşındaki Nurgül Yeşilçay'dan cesur paylaşım: Tek bikiniyle... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Eskiye rağbet olsa bit pazarı na nurlar yağardı kasa deforme olmuş bunun çok daha yeni kasalari var sıfıra yakın alan son sahibi olur 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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SON DAKİKA: 50 yaşındaki Nurgül Yeşilçay'dan cesur paylaşım: Tek bikiniyle... - Son Dakika
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