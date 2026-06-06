Doğal güzelliği, enerjisi ve neşeli tavırlarıyla her zaman dikkat çeken Nurgül Yeşilçay, çıktığı yaz tatilinden renkli fotoğraflar paylaştı. Fit görünümüyle yıllara meydan okuyan ünlü oyuncunun tatil kareleri kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.
Paylaşımlarına kendi tarzına has, esprili bir not eklemeyi de ihmal etmeyen Yeşilçay, fotoğraflarının altına "Tek bikiniyle köyden koya konseptim" yazarak takipçilerini gülümsetti. Güzel oyuncunun bu samimi ve eğlenceli tatil paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum topladı.
Son Dakika › Magazin › 50 yaşındaki Nurgül Yeşilçay'dan cesur paylaşım: Tek bikiniyle... - Son Dakika
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