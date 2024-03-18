Ünlü şarkıcı Cenk Eren, yüz gerdirme ameliyatı oldu

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Şarkıları ve yorumuyla yıllara damga vuran 58 yaşındaki başarılı şarkıcı Cenk Eren, estetik yaptırdı.

Günlerdir ortalıkla görünmeyen ve nadir paylaşımlar yapan Cenk Eren, Instagram hesabından fotoğrafını yayınlayarak yüz gerdirme ameliyatı olduğunu duyurdu. Şarkıcının "Nerelerdesin diye sorup duruyordunuz" notuyla yayınladığı fotoğraftaki son halini gören kullanıcılar "Bu kim?" ve "Eski haliniz daha güzel" yorumları yaparken ünlü isimlerden de destek yorumları geldi. Safiye Soyman, Tuvana Türkay, Işın Karaca, Pınar Altuğ Atacan ve Nilgün Belgün'den tam not aldı.