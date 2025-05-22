6 yılda hukuk eğitimi tamamlayan Kim Kardashian, dalga konusu oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

6 yılda hukuk eğitimi tamamlayan Kim Kardashian, dalga konusu oldu

Haberin Videosunu İzleyin
6 yılda hukuk eğitimi tamamlayan Kim Kardashian, dalga konusu oldu
22.05.2025 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
6 yılda hukuk eğitimi tamamlayan Kim Kardashian, dalga konusu oldu
Haber Videosu

Ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian, 6 yıl süren hukuk eğitimini tamamladı ve mezuniyet törenini evinde düzenledi. Ancak, normalde 3 yıl süren eğitimi 6 yılda tamamlaması sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Kim, geleneksel hukuk fakültesine gitmek yerine Kaliforniya'nın özel 'Hukuk Okuma' programını tercih etmişti.

44 yaşındaki ünlü Kim Kardashian, 6 yıl süren bir mücadelenin ardından sonunda hukuk eğitimini tamamladı. Ancak bu başarısı, sosyal medyada beklenmedik tepkilere neden oldu.

Kardashian, mezuniyet törenini evinin bahçesinde düzenledi ve tek mezun kendisiydi. Gri bluz, siyah mini etek ve bej mezuniyet kepi giyerek törenini Instagram'da paylaştı. Ailesi ve çocukları töreni izlerken, hukuk mentorları Kim'i öven konuşmalar yaptı.

Ancak hayranları, normal 3 yıl sürmesi gereken hukuk eğitimini 6 yılda tamamlamasıyla dalga geçmekten geri kalmadı. Yorumlarda şu ifadeler öne çıktı:

"Hukuk okulu 3 yıl sürer, sen 6 yılda bitirdin"

"Mezun olmadın, sadece yetiştin"

"Dönem başına bir ders mi aldın?"

"Bu kadar uzun sürmesi normal mi?"

Bununla birlikte, bazı takipçileri anlayışla yaklaştı. Bir hayran: "4 çocuk yetiştirirken, iş imparatorluğu yönetirken, TV programı çekerken ve hukuk okuyor. Bu onun 'Legally Blonde' dönemi ve destekliyorum" yorumunu yaptı.

Kim, geleneksel hukuk fakültesine gitmek yerine Kaliforniya'nın özel "Hukuk Okuma" programını seçmişti. Bu program 4 yıl sürüyor ama Kim'in süreci COVID-19 pandemisi ve yoğun iş programı nedeniyle uzadı. Son 6 yılda haftada 18 saat çalışarak toplamda 5.000 saatten fazla ders aldı.

Avukat olabilmesi için hala Baro Sınavını geçmesi gerekiyor. 2021'de "baby bar" sınavını geçmiş ve Mart ayında da büyük bir sınavı daha başarıyla tamamlamıştı.

Kız kardeşleri Khloé ve Kourtney Kardashian da Kim'i kutlarken, Başkan Trump'ın kızı ve yakın arkadaşı Ivanka Trump da "En sevdiğim hukuk okulu mezunu!" diyerek tebrik mesajı paylaştı.

Kim, 4 çocuğunu (Chicago-7, Saint-9, Psalm-5 ve North-11) eski eşi Kanye West ile birlikte yetiştiriyor. Mezuniyetini Beverly Hills'te bir otel kutlamasıyla taçlandırdı.

Mentorları, Kim'in ceza adaleti reformu, af kampanyaları ve ailelerin yeniden bir araya getirilmesi konularındaki çabalarını övdü. CNN'den Van Jones da törene katılarak Kim'in adalet mücadelesini destekledi.

6 yılda hukuk eğitimi tamamlayan Kim Kardashian, dalga konusu oldu
6 yılda hukuk eğitimi tamamlayan Kim Kardashian, dalga konusu oldu
6 yılda hukuk eğitimi tamamlayan Kim Kardashian, dalga konusu oldu
6 yılda hukuk eğitimi tamamlayan Kim Kardashian, dalga konusu oldu

Kim Kardashian, Kaliforniya, Magazin, Eğitim, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin 6 yılda hukuk eğitimi tamamlayan Kim Kardashian, dalga konusu oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • aragorn:
    adalet kim,in memişlerinde saklıdır ha ha ha 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Uyuyup kalmışım komiserim“ dedi, işin aslı bambaşka çıktı "Uyuyup kalmışım komiserim" dedi, işin aslı bambaşka çıktı
Ertem Şener’den Galatasaraylıları yıkan haber: 0 ihtimal Ertem Şener'den Galatasaraylıları yıkan haber: 0 ihtimal
Telefonla konuşurken yaslandığı sokak lambası bir kadının üzerine devrildi Telefonla konuşurken yaslandığı sokak lambası bir kadının üzerine devrildi
Minguzzi cinayetinde tartışmalı karara ilişkin Adalet Bakanlığı’ndan ilk açıklama Minguzzi cinayetinde tartışmalı karara ilişkin Adalet Bakanlığı'ndan ilk açıklama
Bornova’daki patlamada hayatını kaybeden Ertan, ailesine intihar edeceğini söylemiş Bornova'daki patlamada hayatını kaybeden Ertan, ailesine intihar edeceğini söylemiş
Hastanede tedavi gören emektar oyuncu Ahmet Mekin’den yeni haber Hastanede tedavi gören emektar oyuncu Ahmet Mekin'den yeni haber
Bakanlıktan İSKİ’ye 3 milyon 343 bin 688 lira ceza Bakanlıktan İSKİ'ye 3 milyon 343 bin 688 lira ceza
Suudi prense ait yat Ölüdeniz’de Haftalık kirası dudak uçuklattı Suudi prense ait yat Ölüdeniz'de! Haftalık kirası dudak uçuklattı
Coca-Cola reklamı yapan Ozan Akbaba’nın 2 yıl önceki paylaşımı olay oldu Coca-Cola reklamı yapan Ozan Akbaba'nın 2 yıl önceki paylaşımı olay oldu
Jose Mourinho Roma Havalimanı’nda görüldü Jose Mourinho Roma Havalimanı'nda görüldü
Muazzez Ersoy, sağlıklı ve genç kalmanın sırrını açıkladı Muazzez Ersoy, sağlıklı ve genç kalmanın sırrını açıkladı

11:18
MB Başkanı Karahan’a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı
MB Başkanı Karahan'a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
10:56
Merkez’in yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi: Yüzde 24
Merkez'in yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi: Yüzde 24
10:15
41 ilde yapılan ankette dikkat çeken sonuçlar Zafer Partisi, İYİ Parti’yi geçti
41 ilde yapılan ankette dikkat çeken sonuçlar! Zafer Partisi, İYİ Parti'yi geçti
10:13
İsrailli diplomatları öldüren saldırganın ilk sözleri: Ben yaptım, Gazze için yaptım
İsrailli diplomatları öldüren saldırganın ilk sözleri: Ben yaptım, Gazze için yaptım
17:02
Süper Lig devi, Ozan Kabak için harekete geçti
Süper Lig devi, Ozan Kabak için harekete geçti
17:02
Messi ile rakip olabilir Futbol dünyasını şoke edecek Ronaldo bombası
Messi ile rakip olabilir! Futbol dünyasını şoke edecek Ronaldo bombası
16:46
Moskova’da peş peşe İHA saldırıları Havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Moskova'da peş peşe İHA saldırıları! Havalimanlarında uçuşlar durduruldu
16:44
İşçiler her şeyi anlattı Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki hakkında bomba iddia
İşçiler her şeyi anlattı! Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki hakkında bomba iddia
16:31
Real Madrid’den Barcelona’ya yılın transfer çalımı
Real Madrid'den Barcelona'ya yılın transfer çalımı
16:22
Google’dan 2 milyar Gmail kullanıcısına güvenlik uyarısı: Bu e-postayı hemen silin
Google'dan 2 milyar Gmail kullanıcısına güvenlik uyarısı: Bu e-postayı hemen silin
16:15
İsrail durmuyor Türk diplomatların da bulunduğu heyete ateş açıldı
İsrail durmuyor! Türk diplomatların da bulunduğu heyete ateş açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2025 12:30:47. #7.13#
SON DAKİKA: 6 yılda hukuk eğitimi tamamlayan Kim Kardashian, dalga konusu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.