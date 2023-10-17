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6 yıldır birlikte olan Fatma Toptaş ile Gürkan Topçu yollarını ayırdı - Son Dakika

6 yıldır birlikte olan Fatma Toptaş ile Gürkan Topçu yollarını ayırdı

Son Güncelleme: 17.10.2023 07:55

6 yıldır aşk yaşayan ve 3 yıl önce nişanlanan oyuncu Fatma Toptaş ile ünlü şef Gürkan Topçu, yaşadığı fikir ayrılıkları nedeniyle ayrılık kararı aldı.

No: 309, Kiraz Mevsimi, Başrolde Aşk, Hayat Devam Ediyor, Doktorlar ve Çok Özel Tim gibi birçok projede yer alan başarılı oyuncu Fatma Toptaş, 6 yıldır ünlü şef Gürkan Topçu ile aşk yaşıyor. 3 yıl önce nişanlanan çift, fikir ayrılıkları yaşamaya başlayınca ayrılık kararı aldı.

BİRBİRİNİ SİLDİLER

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, evlilik planları yapan oyuncu Fatma Toptaş ile Gürkan Şef lakaplı Gürkan Topçu'dan kötü haber geldi. 3 yıl önce nişanlanan ve sosyal medya hesaplarından sık sık romantik karelerini yayınlayan ikili, fikir ayrılıkları nedeniyle sessiz sedasız ayrıldı. İkili ayrılık sonrası birbirini Instagram'dan takipten de çıkardı.

6 yıldır aşk yaşayan Fatma Toptaş ile Gürkan Topçu ayrıldı
6 yıldır aşk yaşayan Fatma Toptaş ile Gürkan Topçu ayrıldı
6 yıldır aşk yaşayan Fatma Toptaş ile Gürkan Topçu ayrıldı
6 yıldır aşk yaşayan Fatma Toptaş ile Gürkan Topçu ayrıldı
6 yıldır aşk yaşayan Fatma Toptaş ile Gürkan Topçu ayrıldı

Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 6 yıldır birlikte olan Fatma Toptaş ile Gürkan Topçu yollarını ayırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 6 yıldır birlikte olan Fatma Toptaş ile Gürkan Topçu yollarını ayırdı - Son Dakika
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