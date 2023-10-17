6 yıldır birlikte olan Fatma Toptaş ile Gürkan Topçu yollarını ayırdı

No: 309, Kiraz Mevsimi, Başrolde Aşk, Hayat Devam Ediyor, Doktorlar ve Çok Özel Tim gibi birçok projede yer alan başarılı oyuncu Fatma Toptaş, 6 yıldır ünlü şef Gürkan Topçu ile aşk yaşıyor. 3 yıl önce nişanlanan çift, fikir ayrılıkları yaşamaya başlayınca ayrılık kararı aldı.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, evlilik planları yapan oyuncu Fatma Toptaş ile Gürkan Şef lakaplı Gürkan Topçu'dan kötü haber geldi. 3 yıl önce nişanlanan ve sosyal medya hesaplarından sık sık romantik karelerini yayınlayan ikili, fikir ayrılıkları nedeniyle sessiz sedasız ayrıldı. İkili ayrılık sonrası birbirini Instagram'dan takipten de çıkardı.