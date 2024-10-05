61. Antalya Altın Portakal Film Festivali Göz Doldurdu

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Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 61. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kırmızı halı geçişinde ünlüler şıklıkta birbirleriyle yarıştı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 61'nci kez düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali çerçevesinde Cam Piramit Kongre Merkezi'nde kırmızı halı ve açılış galası gerçekleştirildi. Kırmızı halıda her sene olduğu gibi bu yıl da şıklık yarışı yaşandı. Görkemli geceye, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, usta sanatçı Perihan Savaş, Erdal Özyağcılar, Şerif Sezer, Menderes Samancılar, Mustafa Alobora, Selçuk Yöntem ve Mehmet Aslantuğ'un yanı sıra, festivalde yer alan filmlerin dünyaca ünlü yönetmenleri, oyuncular, Türk sinema ve televizyon dünyasının birbirinden ünlü yıldızları ile Antalyalı sinemaseverler katıldı.

"Antalya'ya gelmek çok hoşumuza gidiyor"

Kırmızı halı geçişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Festivalin Jüri Başkanı Yönetmen Ferzan Özpetek, "12 tane film izleyeceğiz, heyecanlıyız. Antalya'ya gelmek çok hoşumuza gidiyor, insanlarıyla birlikte her şey çok güzel. Burada olmaktan çok mutluyuz. İnşallah buradan yeni yönetmenler, yeni isimler çıkar" ifadelerini kullandı.

"Antalya'da layıkıyla bir festival yaşayacağız"

Jüri üyesi ünlü oyuncu İlker Kaleli, "Bu sene birlikte olmaktan çok heyecanlıyız. Duyduğumuza göre çok enteresan, çok ilginç bir seçki varmış. Önümüzdeki günlerde hepsini keyifle izleyeceğiz. Hiçbir sanat dalı baskı ve sipariş kabul etmez, sanat olmaktan çıkar propagandaya döner. Ne mutlu ki bu sene hiçbir gölge duymadık, hiçbir şeyin etkisi altında kalmadan Antalya'da layıkıyla bir festival yaşayacağız. Ülkemizin dört bir yanında aynı tatta yaşanmasını dileriz" dedi.

Ünlü oyuncu Cihat Tamer ise en son 49'uncu Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne katıldığını açıklayarak, festivalin sinemaya, kültüre ve sanata hayat veren gençler sayesinde bir ömür yaşayacağını kaydetti.

"Çok mutlu ve sevinçliyim"

Usta oyuncu Perihan Savaş, geçen sene düzenlemeyen festivalden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Antalya Altın Portakal o kadar gelenekselleşti ki yapılması imkansızdı. Çok mutlu ve sevinçliyim" diye konuştu.

"Festivaller, çok kıymetli bir iş yapıyor"

Usta oyuncu Mehmet Aslantuğ ise, "Antalya bizim yıllar itibariyle hem yarışarak hem oyunculuğumuzun ilk çeyreğinde ikinci çeyreğinde bulunduğumuz hatırası büyük bir yer. Dünyada böyle yarım yüzyılı geride bırakmış bir festival çok nadir. Gelenekselleşmiş bir festivali ayakta tutmak çok büyük emek istiyor. Sinema sadece eğlence aracı değil, ülkenin kültürel iklimini, yazım dünyasını, dilini, üslubunu gelecek kuşaklara aktaran çok önemli bir hazine, kütüphane. O yüzden festivallerde buraya başka türlü bir aracılık ederek, çok kıymetli bir iş yapıyor" ifadelerini kullandı.

Kırmızı halı geçişi sonrası, Sedef Avcı'nın sunumuyla Cam Piramit Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek açılış galasına geçildi. - ANTALYA