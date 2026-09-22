8 bavulla yola çıktı! Pınar Altuğ\'un kızı Su\'nun yeni hayatı başladı

8 bavulla yola çıktı! Pınar Altuğ'un kızı Su'nun yeni hayatı başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın kızı Su Atacan, üniversite eğitimi için Londra'ya gitti. Yeni hayatına 8 bavul ve bir büyük çantayla başlayan Su'ya anne ve babası da eşlik ederek yerleşmesine yardımcı oldu.
Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın 2009 yılında dünyaya gelen kızları Su Atacan, eğitim hayatında yeni bir döneme başladı. Lise eğitimini haziran ayında tamamlayan Su, üniversite için İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti.
8 BAVUL VE BİR BÜYÜK ÇANTAYLA GİTTİ
Üniversite eğitimi boyunca ailesinden ayrı yaşayacak olan Su Atacan, Londra yolculuğuna 8 bavul ve bir büyük çantayla çıktı. Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan da kızlarını bu önemli gününde yalnız bırakmadı. Ünlü çift, Su ile birlikte Londra'ya giderek yerleşmesine yardımcı oldu.
LONDRA'DAKİ ODASINA YERLEŞTİ
Londra'da kalacağı odaya yerleşen Su Atacan, böylece üniversite eğitimiyle birlikte ailesinden ayrı yaşayacağı yeni dönemine başladı.
Kızının yeni hayatına başlamasıyla duygusal anlar yaşayan Pınar Altuğ, yolculuktan kareleri paylaştı ve kızına "Yolun açık olsun güzel bebeğim" sözleriyle seslendi.
YAĞMUR ATACAN'DAN DUYGUSAL MESAJ
Yağmur Atacan da kızının evden ayrılması ve kendi sorumluluklarını üstleneceği yeni dönemle ilgili duygularını paylaştı. Atacan, Su'ya "Yolun açık olsun kızım, seni çok seviyorum" sözleriyle veda etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)