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8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu - Son Dakika

8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu

11.12.2021 08:49

Sunucu Esra Erol, bu zamana kadar birçok çiftin tüp bebek tedavisini üstlendi. Erol, bu kez de kendisinden yardım isteyen Adem ve Melek Buz çiftine müjdeli haber verdi. Canlı yayında bebeklerinin olacaklarını öğrenen çift, gözyaşlarına boğuldu.

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında mutlu bir an daha yaşandı. Yaptığı yardımlarla bilinen Esra Erol bu kez Melek ve Adem çiftinin yüzünü güldürdü.

BEBEK HABERİNİ ALINCA GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Maddi zorluklardan dolayı tüp bebek tedavisi olamayan çift Esra Erol'dan yardım istedi. 8 yıldır evli olan Melek ve eşinin isteğini kırmayan Erol, dün Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Dr. Ali Osman Koyuncuoğlu ile başlattığı yardım projesi kapsamında genç çifte sevindirici haber verdi. Esra Erol, tüp bebek tedavisi olamayan genç çifte canlı yayında bebek sahibi olacaklarını açıkladı. Anne-baba olacağını öğrenen çift gözyaşlarına hakim olamadı.

Esra Erol'da programında duygusal anlar! Bebek sahibi olacağını öğrenen çift, gözyaşlarına boğuldu
Esra Erol'da programında duygusal anlar! Bebek sahibi olacağını öğrenen çift, gözyaşlarına boğuldu
8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu

Esra Erol, Bebek, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: 8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu - Son Dakika
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