82 yaşındaki Zafer Ergin\'den gençlere karizma dersi!

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar, 19. sezon hazırlıklarını sürdürürken, dizinin efsane ismi Zafer Ergin de sosyal medyada gündem yaratmaya devam ediyor. 2006 yılından bu yana Rıza Soylu karakterine hayat veren Ergin, tatil pozuyla takipçilerini mest etti.

82 yaşındaki usta oyuncu, yeni sezon öncesi moral ve enerji depolamak üzere çıktığı tatilde objektif karşısına geçti.

Paylaştığı kare kısa sürede binlerce beğeni alırken, sosyal medyada yorum yağdı. "Yıllara meydan okuyan karizma", "Kim der ki 82 yaşında?" ve " Rıza Baba, her zaman kral!" gibi yorumlarla takipçileri beğenilerini dile getirdi.

Sadece oyunculuğuyla değil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkat çeken Zafer Ergin, dijital dünyada da aktif bir isim olmayı sürdürüyor. Samimi tavırları ve doğallığıyla izleyicinin gönlünde taht kuran oyuncu, yeni sezonda da Arka Sokaklar'daki rolüyle ekranlarda olmayı sürdürecek.