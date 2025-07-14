9. Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali Renkli Vedası

9.Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali, sevilen sanatçılar Veli Erdem Karakülah ve Selda Bağcan konserleri ile sona erdi.

Sivrihisar Belediyesi tarafından düzenlenen 9.Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat festivali unutulmaz konserlerle sona erdi. Dolu dolu geçen festivalin son gününde ilk sahneye çıkan Veli Erdem Karakülah, Ankara havaları ve sevilen şarkıları ile festival alanını dolduran müzik severleri coşturdu. Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci ise Veli Erdem Karakülah ile unutulmaz bir düete imza attı.

Festivalin kapanışını ise duayen sanatçı Selda Bağcan gerçekleştirdi. Muhteşem şarkıları ile 70 bine yakın müzik severe harika bir gece yaşattı. Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci Selda Bağcan'a teşekkürlerini sunarken, "Adaletli bir dünyada, kadın cinayetlerinin olmadığı, çocuk tacizlerinin ve istismarlarının yaşanmadığı" bir gelecek temennisinde bulundu.

Başkan Dökmeci "Dolu dolu geçen Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivalimiz sona erdi. Burayı dolduran vatandaşlarımıza, festivalimize renk katan sanatçılarımıza, kültür ve sanat aşıklarına, tüm çalışma arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR