Türkiye'yi Oscar'da temsil edecek film Kerr oldu - Son Dakika
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Türkiye'yi Oscar'da temsil edecek film Kerr oldu

11.09.2022 16:03
Türkiye'yi Oscar'da temsil edecek film Kerr oldu

95. Akademi Ödülleri'nde En İyi Uluslararası Film kategorisi için Türkiye'nin aday adayı Kerr filmi oldu. Erdem Şenocak, Jale Arıkan, Rıza Akın'ın rol aldığı film Can'ın, yaşlı babasının cenazesi için geldiği kasabada bir cinayete tanık olması üzerinden gelişen olayları anlatıyor.

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 95. Oscar'da, En İyi Uluslararası Film dalında Türkiye'yi Kerr filmi temsil edecek.

TÜRKİYE'NİN EN İYİ ULUSLARARASI FİLMİ

Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği'nden yapılan açıklamaya göre; Yapımcılığını Vildan Erşen'in, yönetmenliğini Tayfun Pirselimoğlu'nun üstlendiği Kerr, Türkiye'nin En İyi Uluslararası Film adayı olarak belirlendi.

Oscar'da Türkiye'yi Kerr filmi temsil edecek

FİLMİN KONUSU

Erdem Şenocak, Jale Arıkan, Rıza Akın'ın rol aldığı film Can'ın, yaşlı babasının cenazesi için geldiği kasabada bir cinayete tanık olması üzerinden gelişen olayları anlatıyor.

Oscar'da Türkiye'yi Kerr filmi temsil edecek
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Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Türkiye'yi Oscar'da temsil edecek film Kerr oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'yi Oscar'da temsil edecek film Kerr oldu - Son Dakika
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