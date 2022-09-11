Türkiye'yi Oscar'da temsil edecek film Kerr oldu

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 95. Oscar'da, En İyi Uluslararası Film dalında Türkiye'yi Kerr filmi temsil edecek.
Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği'nden yapılan açıklamaya göre; Yapımcılığını Vildan Erşen'in, yönetmenliğini Tayfun Pirselimoğlu'nun üstlendiği Kerr, Türkiye'nin En İyi Uluslararası Film adayı olarak belirlendi.
Erdem Şenocak, Jale Arıkan, Rıza Akın'ın rol aldığı film Can'ın, yaşlı babasının cenazesi için geldiği kasabada bir cinayete tanık olması üzerinden gelişen olayları anlatıyor.
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