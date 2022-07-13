ABD'li oyuncu Cameron Diaz, uyuşturucu madde kaçakçılığı yaptığını itiraf etti

Oyunculuk kariyerine 8 yıl ara veren dünyaca ünlü oyuncu Cameron Diaz, setlere geri dönmeye hazırlanıyor. Şöhret basamaklarını çıkmadan önce çeşitli işlerde çalıştığını söyleyen 49 yaşındaki oyuncu, çok konuşulacak bir itirafta bulundu.

"UYUŞTURUCU TAŞIYAN BİR KAÇAKÇI OLDUM"

Genç yaşlarında modellik yaptığını ve bir şekilde hayatta kalmaya çalıştığını belirten 49 yaşındaki oyuncu, Fas'a uyuşturucu taşıdığını söyledi. Second Life adlı podcast'e konuşan oyuncu, Paris'e taşınarak modellik yapmak için para biriktirmeye çalıştığını ve iş bulmakta çok zorlandığını anlattı. Fas'a valizlerle eşya taşımaya başladığını söyleyen oyuncu, "Orada bir sene kaldım ve bir gün bile çalışamadım. Hayatımı kurtarmak için bir iş bile bulamadım. Sonra bir iş buldum ama sanırım Fas'a uyuşturucu taşıyan bir kaçakçı oldum" dedi.

Para kazanarak hayatta kalmak için yasal olmayan şekilde eşya taşıdığını belirten oyuncu, ilk zamanlar kendisine valizlerin içinde kıyafet taşıdığını söylediklerini de anlattı.