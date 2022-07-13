ABD'li oyuncu Cameron Diaz, uyuşturucu madde kaçakçılığı yaptığını itiraf etti - Son Dakika
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ABD'li oyuncu Cameron Diaz, uyuşturucu madde kaçakçılığı yaptığını itiraf etti

13.07.2022 09:19

Uzun süredir yeni projede yer almayan ABD'li oyuncu Cameron Diaz'dan çok konuşulacak açıklamalar geldi. Diaz, oyunculuk kariyerine başlamadan önce uyuşturucu madde kaçakçılığı yaptığını itiraf etti. Fas'a valizlerle eşya taşıdığını zanneden oyuncu, "Sanırım Fas'a uyuşturucu taşıyan bir kaçakçı oldum" ifadesine yer verdi.

Oyunculuk kariyerine 8 yıl ara veren dünyaca ünlü oyuncu Cameron Diaz, setlere geri dönmeye hazırlanıyor. Şöhret basamaklarını çıkmadan önce çeşitli işlerde çalıştığını söyleyen 49 yaşındaki oyuncu, çok konuşulacak bir itirafta bulundu.

"UYUŞTURUCU TAŞIYAN BİR KAÇAKÇI OLDUM"

Genç yaşlarında modellik yaptığını ve bir şekilde hayatta kalmaya çalıştığını belirten 49 yaşındaki oyuncu, Fas'a uyuşturucu taşıdığını söyledi. Second Life adlı podcast'e konuşan oyuncu, Paris'e taşınarak modellik yapmak için para biriktirmeye çalıştığını ve iş bulmakta çok zorlandığını anlattı. Fas'a valizlerle eşya taşımaya başladığını söyleyen oyuncu, "Orada bir sene kaldım ve bir gün bile çalışamadım. Hayatımı kurtarmak için bir iş bile bulamadım. Sonra bir iş buldum ama sanırım Fas'a uyuşturucu taşıyan bir kaçakçı oldum" dedi.

Para kazanarak hayatta kalmak için yasal olmayan şekilde eşya taşıdığını belirten oyuncu, ilk zamanlar kendisine valizlerin içinde kıyafet taşıdığını söylediklerini de anlattı.

Oyuncu Cameron Diaz'dan çok konuşulacak itiraf: Valizlerde uyuşturucu madde taşıdım
Oyuncu Cameron Diaz'dan çok konuşulacak itiraf: Valizlerde uyuşturucu madde taşıdım
Oyuncu Cameron Diaz'dan çok konuşulacak itiraf: Valizlerde uyuşturucu madde taşıdım
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Cameron Diaz, Fas, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin ABD'li oyuncu Cameron Diaz, uyuşturucu madde kaçakçılığı yaptığını itiraf etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'li oyuncu Cameron Diaz, uyuşturucu madde kaçakçılığı yaptığını itiraf etti - Son Dakika
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