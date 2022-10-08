Oyuncu Hande Erçel, kanser tedavisi gören 2,5 yaşındaki yeğeni hakkında konuştu: Her şey güzel gidiyor, inşallah daha da güzel gidecek - Son Dakika
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Oyuncu Hande Erçel, kanser tedavisi gören 2,5 yaşındaki yeğeni hakkında konuştu: Her şey güzel gidiyor, inşallah daha da güzel gidecek

08.10.2022 11:32

2,5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi'nin kanser tedavisi görmesinden dolayı zor günler geçiren oyuncu Hande Erçel, tedavi süreci hakkında yaptığı açıklamada, "Her şey güzel gidiyor, inşallah daha da güzel gidecek. " şeklinde konuştu.

Oyuncu Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel'in 2,5 yaşındaki kızı Aylin Mavi, kansere yakalandı. Karnındaki şişlik nedeniyle gittikleri hastanede rahatsızlığı ortaya çıkan Mavi'nin tedavisine başlandı. Zorlu bir süreç geçiren Hande Erçel ise yeğeninin sağlık durumu hakkında sessizliğini bozdu.

HANDE ERÇEL: HER ŞEY GÜZEL GİDİYOR

Aceleyle bir mekandan çıkarken Magazin Burada'ya görüntülenen Hande Erçel, muhabirlerine Mavi'nin tedavi süreciyle ilgili sorularına "Her şey güzel gidiyor, inşallah daha da güzel gidecek. O yüzden teşekkür ederim. Doğru zaman değil, inan başka zaman söz" cevabını verdi. Daha uygun bir zamanda soruları yanıtlayacağını söyleyen oyuncu, hızla aracına binerek uzaklaştı.

GAMZE ERÇEL: TEDAVİYE BAŞLADIK, DURUMU KABULLENDİK

2,5 yaşındaki kızının rahatsızlığının ortaya çıkmasıyla Instagram hesabından bir açıklama yapan anne Gamze Erçel ise şunları söylemişti: "Bizi merak edenler; bizler iyiyiz ve iyi olmaya çalışıyoruz... İki hafta önce kızımız Mavi'yle ilgili bir tedavi sürecine başladık. Biz şokumuzu atlattık ve bunu kabullenip süreci en iyi geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz... Mavi de gayet iyi. Normalde böyle bir açıklamayı yapmak gibi bir niyetimiz yoktu. Önceden çekimleri yapılmış ve anlaşmamız olan içerikleri paylaşmak dışında pek aktif değildim zaten...

Süreci de elimizden geldiğince gizli tutmaya hatta aile büyüklerimize de ufak bir sağlık sorunu yaşıyoruz diyerek tamamlamaktı niyetimiz. Fakat çok az kişinin bilmesine rağmen bir şekilde bu konu birilerinin magazin malzemesi haline gelmiş oldu. Şu ana kadar hemen hepsi ricamız üzerine haberi kaldırdı. Haberi hiç paylaşmayıp hassasiyet gösteren diğer magazin sayfalarına ayrıca teşekkür ederim. Çünkü en başında dediğim gibi biz bu işi en sessiz, sakin bir şekilde atlatıp tekrar geri dönecektik. Maalesef ipin ucu kaçtı. Destekleriniz ve anlayışınız için teşekkürler."

Hande Erçel, kanser tedavisi göre 2,5 yeğeni hakkında konuştu: Tedavi güzel gidiyor
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Son Dakika Magazin Oyuncu Hande Erçel, kanser tedavisi gören 2,5 yaşındaki yeğeni hakkında konuştu: Her şey güzel gidiyor, inşallah daha da güzel gidecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Hande Erçel, kanser tedavisi gören 2,5 yaşındaki yeğeni hakkında konuştu: Her şey güzel gidiyor, inşallah daha da güzel gidecek - Son Dakika
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