Acı haberle sarsılan Tarkan günler sonra sessizliğini bozdu

Megastar Tarkan, 16 Nisan'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden annesi Neşe Tevetoğlu'nun ardından ilk kez sessizliğini bozdu. Maltepe Cumhuriyet Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanan Neşe Tevetoğlu, Maltepe Mezarlığı'nda toprağa verilmişti. O günden bu yana derin bir yas sürecinde olan sanatçı, yaşadığı acıyı sosyal medya üzerinden duygusal sözlerle paylaştı.

"YANIMDA OLMANIZ ÇOK DEĞERLİ"

"Anne kaybı içte yanan har bir ateş," diyen Tarkan, bu büyük kaybın kolay kolay dinecek bir acı olmadığını ifade etti. Zor günlerinde kendisine destek olan herkese içtenlikle teşekkür eden sanatçı, kalbinin en derin köşelerinden dökülen şu cümlelerle duygularını dile getirdi: "Anne kaybı içte yanan har bir ateş. Biliyorum öyle kolay da sönmeyecek bir ateş. En ihtiyacımın olduğu günlerde yüreğime su serpmeniz ve yanımda olmanız çok değerliydi. Bu acılı zamanımda bana destek olan tüm sevenlerime, dinleyicilerime, aile, akraba ve yakınlarıma, ekip arkadaşlarıma ve bütün değerli sanatçı dostlarıma en kalbi duygularımla teşekkür ederim. Ama en çok da bu zor zamanımda hep benimle olan eşim Pınar'a ve de varlığı ile arada bir acımı unutturup yüzümü güldüren canım kızıma çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun."