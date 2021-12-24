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Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı - Son Dakika

Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı

24.12.2021 08:34

Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünü paylaştığı Bergen filminden merakla beklenen ilk fragman geldi. Eski eşi tarafından önce yüzüne kezzap atılan ve sonrasında öldürülen şarkıcı Bergen'in hayatının anlatıldığı film, şubat ayında vizyona girecek.

Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde yer aldığı sanatçı Bergen'in hayatını konu alan Bergen filmi Şubat 2022 tarihinde sinemaseverlerle buluşacak. Filmden merakla beklenen ilk fragman da geldi.

KADROSUNDA USTA İSİMLER YER ALIYOR

Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay'ın yaptığı filmde oyuncu kadrosunda Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu, Tilbe Saran, Nergiz Öztürk ve Şebnem Sönmez gibi ünlü isimler yer alıyor. 14 Ekim'de sete çıkan Bergen filmi Şubat 2022'de vizyona girecek. Bergen'in annesini Tilbe Saran, en yakın arkadaşı Nadire'yi Nergis Öztürk, abisini Çağdaş Tekin, ablasını Damla Cercisoğlu canlandıracak. Gazino patronuna ise Ali Seçkiner Alıcı hayat verecek.

Merakla beklenen Bergen filminin ilk fragmanı yayınlandı

BERGEN'İN MÜZİSYEN KİMLİĞİ ÖN PLANDA OLACAK

Bergen'in acı ve dram dolu hayatının birebir anlatılacağı Bergen filminin danışman kadrosunda sosyolog Meral Özbek, gazeteci Tuğrul Eryılmaz, psikiyatr Cemal Dindar, edebiyatçı Murat Özyaşar ve edebiyatçı Yavuz Ekinci yer alıyor. Filmde Bergen sadece bir 'kurban' değil, müzisyen yönüyle de öne çıkan bir kahraman olarak anlatılacak.

Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı

Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu, Tilbe Saran, Bergen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı - Son Dakika Magazin


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