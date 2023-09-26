Acun Ilıcalı, 1100 çalışanını tatile götürdü! Gönüllerince eğlendiler

Yaptığı bir açıklamada mesainin daha verimli geçmesi için 10.30'da başlaması gerektiğini söyleyen başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı, Acunmedya ve TV8'de çalışan yaklaşık 1100 kişiyi Çeşme ve Alaçatı'ya tatil götürdü. Ekibine eşlik eden Ilıcalı, etkinliklere de katıldı.

TATİL SÖZÜ ALDILAR

Acun Ilıcalı'nın organize ettiği tatilde çalışanlar ve aileleri Alaçatı'da konaklayıp Ayayorgi koyundaki Mano Del Sol Beach'te denizin keyfini çıkardılar. Acun Ilıcalı'nın da katıldığı etkinlikte sezonun yorgunluğunu atarken mutlu anlar yaşayan tüm ekip, Acun Ilıcalı'dan gelecek yıl için de tatil sözü alarak tatili sonlandırdı ve İstanbul'a döndü. Ekibe Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı ve eşi Ceyhun Efe de eşlik etti.

İşte tatilden kareler...