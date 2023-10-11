 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Acun Ilıcalı'dan Beyaz Show müjdesi: Yılbaşında ekrana dönecek - Son Dakika

Acun Ilıcalı'dan Beyaz Show müjdesi: Yılbaşında ekrana dönecek

Son Güncelleme: 11.10.2023 09:01

Yıllar önce Beyaz Show ile ekranlara damga vuran Beyazıt Öztürk geri dönüyor. Acun Ilıcalı, katıldığı programda Beyaz Show'un yılbaşında ekranda olacağını müjdesini verdi.

Candaş Tolga Işık'ın programına katılan başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı, Beyaz Show'un yılbaşında ekrana döneceğinin müjdesini verdi.

"YILBAŞINDA AKILLARI ALACAK BİR BEYAZ SHOW OLACAK"

Sunumu ve eğlenceli kimliğiyle geniş bir hayran kitlesi bulunan Beyazıt Öztürk, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklama Beyaz Show'un döneceğinin söylemişti. Işık'ın "Beyaz Show olacak mı?" sorusu üzerine konuşan Acun Ilıcalı "Çok büyük geliyoruz. Beyaz Show yılbaşında olacak. Beyazıt Öztürk benim televizyon sektöründe takdir ettiğim insanlardan biridir. Hem kalbine hem de işine büyük hayranlığım var. Yılbaşında akılları alacak bir Beyaz Show olacak. Ben de çok heyecanlıyım. Yılbaşı gecesi nefes almadan izleyeceğiz. Onu arada yapması için sıkıştır. Bu ülkenin Beyaz Show'a ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Beyazıt Öztürk daha önce TV8 ekranlarında O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapmıştı.

Acun Ilıcalı'dan Beyaz Show müjdesi: Yılbaşında akılları alacak bir program olacak

Beyazıt Öztürk, Acun Ilıcalı, Acun Medya, Tv8, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı'dan Beyaz Show müjdesi: Yılbaşında ekrana dönecek - Son Dakika


Son Dakika
10:31 Performansını görenlerin ağzı açık kalıyor! İspanyol ekibi Icardi'ye kancayı taktı
10:20 Cari denge ağustosta 619 milyon dolar açık verdi
10:18 Demet Akalın, Altın Kelebek Ödülleri'ne resti çekti: Katılmam, aday da olmam
10:07 Koca şehir yerle bir! İsrail'in Gazze'deki saldırıları uydudan görüntülendi
10:05 Süleyman Soylu'dan, 3 milyon dolara villa satın aldığı iddialarına sert tepki
09:55 Füzelerin vurduğu Gazze'de iki evladını kaybeden annenin feryadı yeri göğü inletti: Çocuklarımı açken katlettiler
09:24 İrem Derici, Harbiye Açıkhava Konseri'nde şov yaptı! Sahnesi için tam 3 milyon TL harcadı
09:22 Yeşil limon bahçede 40 TL'den satılıyor
08:57 TÜİK, 20 uzman yardımcısı istihdam edecek
08:38 Acun Ilıcalı'dan Beyaz Show müjdesi: Yılbaşında ekrana dönecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2023 10:48:53. #1.13#
SON DAKİKA: Acun Ilıcalı'dan Beyaz Show müjdesi: Yılbaşında ekrana dönecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement