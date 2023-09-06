Acun Ilıcalı\'nın eski eşi ve kızı, buzdan zehirlenerek hastanelik oldu

Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı'nın 2003-2016 yılları arasında evli kaldığı Zeynep Yılmaz ve kızı Yasemin Ilıcalı, Bodrum'da tatil yapıyor. Buzdan zehirlenen anne ve kız geçtiğimiz günlerde hastanelik oldu.

"NAZAR DEĞDİ"

Geçtiğimiz günlerde fenalaşarak apar topar hastaneye götürülen anne ve kızın yapılan tetkiklerin ardından içtikleri meşrubatın içindeki buzdan kaynaklı zehirlendikleri tespit edildi. Serum tedavisi gören anne ve kızın sağlık durumu iyi. Zeynep Yılmaz'ın arkadaşları serum tedavisi gördüğü andan fotoğraf paylaşarak "Nazar değdi" notunu yazdı.