Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve kızı, buzdan zehirlenerek hastanelik oldu - Son Dakika

Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve kızı, buzdan zehirlenerek hastanelik oldu

Acun Ilıcalı\'nın eski eşi ve kızı, buzdan zehirlenerek hastanelik oldu
Son Güncelleme: 06.09.2023 10:33

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz ve kızı Yasemin Ilıcalı, Bodrum'da tatil yaparken buzdan zehirlendi. Hastanelik olan anne ve kızı, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı'nın 2003-2016 yılları arasında evli kaldığı Zeynep Yılmaz ve kızı Yasemin Ilıcalı, Bodrum'da tatil yapıyor. Buzdan zehirlenen anne ve kız geçtiğimiz günlerde hastanelik oldu.

"NAZAR DEĞDİ"

Geçtiğimiz günlerde fenalaşarak apar topar hastaneye götürülen anne ve kızın yapılan tetkiklerin ardından içtikleri meşrubatın içindeki buzdan kaynaklı zehirlendikleri tespit edildi. Serum tedavisi gören anne ve kızın sağlık durumu iyi. Zeynep Yılmaz'ın arkadaşları serum tedavisi gördüğü andan fotoğraf paylaşarak "Nazar değdi" notunu yazdı.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve kızı, buzdan zehirlenerek hastanelik oldu
Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve kızı, buzdan zehirlenerek hastanelik oldu

Acun Ilıcalı, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve kızı, buzdan zehirlenerek hastanelik oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve kızı, buzdan zehirlenerek hastanelik oldu - Son Dakika
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