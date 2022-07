Acun Ilıcalı'nın ünlü ettiği Turabi Çamkıran rakip yapımcı olacak! Büyük ödül dudak uçuklatıyor

Survivor 2014 ve 2015'de mücadele ederek peş peşe şampiyon olan Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Daha önce yurt dışında da yarışmalara kazanarak şampiyon olan Çamkıran, bu sefer kendi yarışma programını hazırlayacağını söyledi.

"KAVGA, GÜRÜLTÜ VE KÜFÜR SERBEST"

Son olarak The Challenge: War of the Worlds isimli yarışmada şampiyon olan Turabi Çamkıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yarışlardan 10,000,000$ daha kazanıp kendi yarışmamı yapacağım. Kavga, gürültü, küfür, kıyamet her şey serbest olacak. Düzgün insan ayakları yapanlar ceza alacak. Oylama ile elenen kişi, istediği herhangi birini seçip, son bir eleme oyunu oynayacak, kaybeden eve gidecek" ifadelerini kullandı.

"SURVIVOR ŞAMPİYONLARI ONUR KONUĞU OLABİLİR"

Yarışmada Survivor'ı kazanan isimlerin onur konuğu olacağını söyleyen Turabi, paylaşımlarına şöyle devam etti: "İsteyen bütün Survivor şampiyonları onur konuğu olacak yarışmanın. Şampiyonlardan isteyen olursa da yarışmanın yorumcuları olacak. Şampiyonların yorumcu olması kadar güzel bir şey daha olamaz. Zaten anca şampiyon olmuş kişiler nasıl şampiyon olunacağını anlatabilir."

NETFLIX'TEN HABER BEKLİYOR

Yarışma için Netflix'le görüşmeye çalıştığını da söyleyen Turabi Çamkıran, "Şu an yarışmaya kimlerin katılmak için mesaj attığını söylesem ortalık yıkılır. Netflix'ten de ses yok. Herhalde kredi çekmek için bankalara gidebilirim. Tahmin ettiğimden de erken olabilir bu iş" ifadelerini kullandı.

Yarışmayı kendi sunacak olan Turabi, büyük ödülün de 10 milyon TL olacağını duyurdu.