Acun Ilıcalı ve Çağla Ayça Altunkaya'nın ayrılığına neden olduğu söylenen Şeyma Subaşı'ndan sevgilisiyle dudak dudağa poz - Son Dakika
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Acun Ilıcalı ve Çağla Ayça Altunkaya'nın ayrılığına neden olduğu söylenen Şeyma Subaşı'ndan sevgilisiyle dudak dudağa poz

14.08.2022 17:27
Acun Ilıcalı ve Çağla Ayça Altunkaya'nın ayrılığına neden olduğu söylenen Şeyma Subaşı'ndan sevgilisiyle dudak dudağa poz

Acun Ilıcalı ve Çağla Ayça Altunkaya'nın ayrılığına neden olduğu iddia edilen Şeyma Subaşı, bu söylentilerin üzerine yeniden barıştığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile dudak dudağa çekilmiş pozlarını paylaştı.

Magazin camiasında en sık takip edilen isimlerin başında gelen Şeyma Subaşı'nın eski eşi Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'nın ayrılmasına neden olduğu iddiası, büyük yankı uyandırdı. Bu iddiayla ilgili net bir gelişme yaşanmazken, tatiline devam eden Şeyma Subaşı'ndan teknede bomba pozlar geldi.

Acun ve Çağla'nın ayrılığına neden olduğu söylenen Şeyma, sevgilisiyle çok özel anını paylaştı

AŞK DOLU PAYLAŞIMLAR YAPTI

Subaşı bir küs bir barışık olduğu Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile aşk dolu paylaşımlar yaptı. Teknede birbirlerini öpücüklere ikili, fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi. Şeyma ayrıca sevgilisini dudağından öptüğü özel anları da takipçileriyle paylaştı.

Acun ve Çağla'nın ayrılığına neden olduğu söylenen Şeyma, sevgilisiyle çok özel anını paylaştı

BARIŞMA POZUNU GEÇEN GÜN PAYLAŞTI

Kızı Melisa, milyarder sevgilisi ve arkadaşlarıyla Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı'ndan sevgilisiyle barıştıktan sonra verdiği ilk pozu da geçtiğimiz günlerde paylaştı.

İşte Şeyma ve sevgilisinin özel anları:

Acun ve Çağla'nın ayrılığına neden olduğu söylenen Şeyma, sevgilisiyle çok özel anını paylaştı



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Şeyma Subaşı Lüks Teknede Aşka Geldi Şeyma Subaşı Lüks Teknede Aşka Geldi

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Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı ve Çağla Ayça Altunkaya'nın ayrılığına neden olduğu söylenen Şeyma Subaşı'ndan sevgilisiyle dudak dudağa poz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Acun Ilıcalı ve Çağla Ayça Altunkaya'nın ayrılığına neden olduğu söylenen Şeyma Subaşı'ndan sevgilisiyle dudak dudağa poz - Son Dakika
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