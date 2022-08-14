Acun Ilıcalı ve Çağla Ayça Altunkaya'nın ayrılığına neden olduğu söylenen Şeyma Subaşı'ndan sevgilisiyle dudak dudağa poz

Magazin camiasında en sık takip edilen isimlerin başında gelen Şeyma Subaşı'nın eski eşi Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'nın ayrılmasına neden olduğu iddiası, büyük yankı uyandırdı. Bu iddiayla ilgili net bir gelişme yaşanmazken, tatiline devam eden Şeyma Subaşı'ndan teknede bomba pozlar geldi.

AŞK DOLU PAYLAŞIMLAR YAPTI

Subaşı bir küs bir barışık olduğu Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile aşk dolu paylaşımlar yaptı. Teknede birbirlerini öpücüklere ikili, fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi. Şeyma ayrıca sevgilisini dudağından öptüğü özel anları da takipçileriyle paylaştı.

BARIŞMA POZUNU GEÇEN GÜN PAYLAŞTI

Kızı Melisa, milyarder sevgilisi ve arkadaşlarıyla Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı'ndan sevgilisiyle barıştıktan sonra verdiği ilk pozu da geçtiğimiz günlerde paylaştı.

İşte Şeyma ve sevgilisinin özel anları:







