Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Altunkaya düğünde görüntülendi! Çağlanın elbisesi ve çantası fiyatıyla şaşkınlık yarattı

Yengesini keserle evire çevire dövdü! Ne kameraya ne de çocukların çığlıklarına aldırdı

Araç sahipleri dikkat! Bu gece yarısından itibaren yine zam geliyor

Acun Ilıcalı ile sevgilisi Çağla Altunkaya, Cedi Osman ile Ebru Şahin'in düğününe katıldı. Ilıcalı düğünde formalite icabı çiftin nikah memuru oldu. O anlar ise eğlenceli anlara sahne oldu.

36 BİN LİRALIK KOMBİN

Düğüne her zamanki gibi siyah t-shirt ve kapri pantolon giyerek katılan Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla Altunkaya mavi bir elbise tercih etti. Altunkaya'nın mavi elbisesinin 15 bin 950 TL, çantasının 20 bin 450 TL olduğu öğrenildi.