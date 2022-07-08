Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Altunkaya düğünde görüntülendi! Çağlanın elbisesi ve çantası fiyatıyla şaşkınlık yarattı - Son Dakika
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Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Altunkaya düğünde görüntülendi! Çağlanın elbisesi ve çantası fiyatıyla şaşkınlık yarattı

08.07.2022 12:34

Medya patronu Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte Ebru Şahin ve Cedi Osman çiftinin düğününe katıldı. Düğünde formalite icabı nikah kıyan Ilıcalı'nın sevgilisinin tarzıyla olay oldu. Altunkaya'nın mavi elbisesinin 15 bin 950 TL, çantasının 20 bin 450 TL olduğu ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı ile sevgilisi Çağla Altunkaya, Cedi Osman ile Ebru Şahin'in düğününe katıldı. Ilıcalı düğünde formalite icabı çiftin nikah memuru oldu. O anlar ise eğlenceli anlara sahne oldu.

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Düğüne her zamanki gibi siyah t-shirt ve kapri pantolon giyerek katılan Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla Altunkaya mavi bir elbise tercih etti. Altunkaya'nın mavi elbisesinin 15 bin 950 TL, çantasının 20 bin 450 TL olduğu öğrenildi.

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Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Altunkaya düğünde görüntülendi! Çağlanın elbisesi ve çantası fiyatıyla şaşkınlık yarattı - Son Dakika


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