Adam Sandler'ın Oscar stili gündem oldu: Adam ne giyiyorsun? - Son Dakika
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Adam Sandler'ın Oscar stili gündem oldu: Adam ne giyiyorsun?

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Ünlü oyuncu Adam Sandler'ın 97'nci Akademi Ödülleri için Los Angeles'ta düzenlenen törene mavi bir sweatshirt ve şortla katılması dikkat çekti. Törenin sunucusu Conan O'Brien, Sandler'a "Adam, ne giyiyorsun? Gecenin ikisinde video poker oynayan bir adam gibi giyinmişsin" dedi.

03.03.2025 10:35
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Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 97. Akademi Ödülleri'nin kazananları belli oldu. Bu yıl 97'ncisi düzenlenen Oscar ödül töreni, ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Dolby Theatre'da gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu komedyen Conan O'Brien'ın üstlendiği ödül törenine ünlü oyuncu Adam Sandler'ın kıyafeti damga vurdu. Oyuncu Adam Sandler törene şort ve sweatshirt ile geldi. Törenin sunucusu Conan O'Brien, Sandler'a "Adam ne giyiyorsun? Gecenin ikisinde video poker oynayan bir adam gibi giyinmişsin" dedi.

Adam Sandler'ın Oscar stili gündem oldu: Adam ne giyiyorsun?

SUNUMU YARIDA KESİP OYUNCUYU TİYE ALDI

Adam Sandler, bu yıl Akademi Ödülleri'ne Oscar törenlerindeki alışılmış kıyafetlere aykırı bir tarzda geldi. Sandler'ın tarzını gören Conan O' Brien, sunumunu yarıda kesip oyuncuyu tiye aldı.

Adam Sandler'ın Oscar stili gündem oldu: Adam ne giyiyorsun?

"SEN KONUYU AÇANA KADAR KİMSE FARK ETMEDİ BİLE"

O'Brien sahneden Sandler'a "Adam, ne giyiyorsun? Gecenin ikisinde video poker oynayan bir adam gibi giyinmişsin" dedi. Sandler yanıt verirken ayağa kalktı ve yüksek sesle, "Siz konuyu açana kadar kimse ne giydiğimi düşünmedi bile," diye yanıt verdi.

Adam Sandler'ın Oscar stili gündem oldu: Adam ne giyiyorsun?

"ARKADAŞLARIMIN ÖNÜNDE BENİMLE ALAY ETTİN"

"Ben böyle görünmeyi seviyorum... Ne giyip ne giymediğim umurumda değil. Şık spor şortum ve kabarık sweatshirt'üm seni o kadar rahatsız etti ki arkadaşlarımın önünde benimle alay etmek zorunda kaldın!" ifadelerini kullandı.

Adam Sandler\'ın Oscar stili gündem oldu: Adam ne giyiyorsun?

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Son Dakika Magazin Adam Sandler'ın Oscar stili gündem oldu: Adam ne giyiyorsun? - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Beşiktaş 1903:
    Adam sandler tüm filmlerini izlemiş büyük bir hayranı olarak söylüyorum sonuna kadar ödülü hat etmiş. 8 0 Yanıtla
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