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Adnan Oktar'ın kız getirme ekibi, Ömer ve Bambaşka Biri dizilerine konu oldu - Son Dakika

Adnan Oktar'ın kız getirme ekibi, Ömer ve Bambaşka Biri dizilerine konu oldu

Son Güncelleme: 27.10.2023 09:56

Ömer ve Bambaşka Biri dizilerinde Adnan Oktar suç örgütünün kız getirme ekibi alışveriş merkezlerinde kadınları kandırmaya çalışması konu edildi.

Kedicik belgeseliyle yeniden gündeme gelen kız getirme ekibi dizilere de konu oldu. Star TV'de yayınlanan Ömer ve FOX TV'de yayınlanan Bambaşka Biri dizilerinde Adnan Oktar suç örgütünün alışveriş merkezlerindeki kız getirme operasyonuna yer verildi.

BORA CENGİZ ÖRGÜT ÜYESİNİ OYNADI

Dizilerin yeni bölümlerinde Oktar ekibinden erkeklerin alışveriş merkezine giderek kadınları kandırmaya çalıştıkları sahne canlandırıldı. Ömer dizisinde Oktar ekibinde yer alarak kadınları kandırmaya çalışan Atilla rolünü başarılı oyuncu Bora Cengiz oynadı.

Adnan Oktar'ın kız getirme örgütü, Ömer ve Bambaşka Biri dizilerine konu oldu

ADNAN OKTAR'IN KIZ GETİRME EKİBİ NEDİR?

Adnan Oktar'ın ekibinde yer alan erkeklerin AVM'lerde peşine düştükleri genç ve gösterişli genç kızlara yaklaşıp kartını verdiği, güvenini kazandıkları bu kızlarla gönül ilişkisi yaşayıp son olarak da "Hoca" lakaplı Oktar'a sundukları iddia edilmiş bu konu da Kedicik belgeselinde detaylarıyla anlatılmıştı.

Adnan Oktar'ın kız getirme örgütü, Ömer ve Bambaşka Biri dizilerine konu oldu

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Son Dakika Magazin Adnan Oktar'ın kız getirme ekibi, Ömer ve Bambaşka Biri dizilerine konu oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adnan Oktar'ın kız getirme ekibi, Ömer ve Bambaşka Biri dizilerine konu oldu - Son Dakika
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