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Adriana Lima, Sevgilisinden Hamile Kaldı! Böyle Duyurdu... - Son Dakika

Adriana Lima, Sevgilisinden Hamile Kaldı! Böyle Duyurdu...

19.02.2022 11:44
Adriana Lima, Sevgilisinden Hamile Kaldı! Böyle Duyurdu...

Bir süredir yapımcı Andre Lemmers ile birliktelik yaşayan 40 yaşındaki Adriana Lima, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu açıkladı. İşte detaylar...

Dünyaca ünlü model Adriana Lima, iki kız çocuğunun babası Marko Jaric ile 2014 yılında yollarını ayırdı. Özel hayatıyla gündemden düşmeyen model, Metin Hara ve Emir Uyar ile yaşadığı ilişkilerle de dikkat çekti. Bir süredir yapımcı Andre Lemmers ile birlikte olan Lima, üçüncü kez anne olacağının müjdesini verdi.

SEVGİLİSİNE HABERİ YATAKTA VERDİ

TikTok hesabından bir video yayınlayan Adriana Lima, hamilelik testi yaptırdığı anı ve sevgilisine haberi verdiği dakikaları paylaştı. Hamilelik testinin pozitif çıktığını kameralara gösteren Lima, müjdeli haberi sevgilisine de yatakta verdi.

ADRİANA LİMA KİMDİR?

Adriana Francesca Lima (d. 12 Haziran 1981, Bahia) Brezilyalı manken. Victoria's Secret için çalışmalarıyla tanınır.

Adriana Francesca Lima, 12 Haziran 1981 yılında Brezilya'da Salvador, Bahia'da düşük gelirli ve dindar bir ailede dünyaya geldi. 13 yaşında, yerel bir mağazada alışveriş yaparken keşfedilen Amerikan yerlisi, Afrika, Brezilya kökenli Lima, 15 yaşındayken Ford Supermodel of Brazil Model Search yarışmasında birinci seçildi. 1996'da yapılan Ford Supermodel of the World Contest'de ise 2. oldu.

Lima, İspanya'nın Barselona kentinde bulunan giyim markası Desigual'ın, İtalyan markası Calzedonia'nın Beachwear koleksiyonunun ve İtalyan markası Sportmax'ın hazır giyim koleksiyonunun marka elçisi olarak görev yaptı. Halen IWC, Puma, Maybelline ve Chopard'ın elçisidir.

Lima dört dil biliyor: ana dili Portekizce'nin yanı sıra, İngilizce, İtalyanca ve İspanyolca bilmektedir.

Adriana Lima bir süredir yapımcı Andre Lemmers ile aşk yaşıyor.

Adriana Lima, Sevgilisinden Hamile Kaldı! Böyle Duyurdu...
Adriana Lima, Sevgilisinden Hamile Kaldı! Böyle Duyurdu...
Adriana Lima, Sevgilisinden Hamile Kaldı! Böyle Duyurdu...

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Adriana Lima, Sevgilisinden Hamile Kaldı! Böyle Duyurdu... - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Adriana Lima, Sevgilisinden Hamile Kaldı! Böyle Duyurdu... - Son Dakika
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