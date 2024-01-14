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Afra Saraçoğlu derin göğüs dekolteli pembe elbisesiyle büyüledi - Son Dakika
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Afra Saraçoğlu derin göğüs dekolteli pembe elbisesiyle büyüledi

Yalı Çapkını dizisindeki Seyran karakteriyle tanınan Afra Saraçoğlu, reklam yüzü olduğu şampuan markasının tanıtım gecesinde pembe derin dekolteli elbisesiyle büyük ilgi gördü.

14.01.2024 - 15:32,  Güncelleme: 16:21
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Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu pembe derin dekolteli elbisesiyle tanıtım gecesine damga vurdu.

TANITIMA DAMGA VURDU

Reyting rekortmeni olan Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı "Seyran" karakteriyle milyonların gönlüne taht kuran Afra Saraçoğlu, reklam yüzü olduğu şampuan markasının tanıtım gecesine katıldı.

Afra Saraçoğlu derin göğüs dekolteli elbisesiyle büyüledi

GÖZ KAMAŞTIRDI

Pembe renkli göbeğine kadar inen derin göğüs dekolteli elbisesiyle geceye damga vuran Afra Saraçoğlu, güzelliğiyle göz kamaştırdı.

Afra Saraçoğlu derin göğüs dekolteli elbisesiyle büyüledi

ELBİSESİNİN FİYATI 74 BİN TL

Güzel oyuncunun tarzına beğeni ve yorum yağarken, bazı kişiler ünlü oyuncunun biraz kilo aldığını öne sürdü. Kombiniyle beğeni toplayan Afra Saraçoğlu'nun elbisesinin fiyatının 74 bin TL ödediği öğrenildi.

Afra Saraçoğlu derin göğüs dekolteli pembe elbisesiyle büyüledi
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Afra Saraçoğlu, Magazin, Son Dakika

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