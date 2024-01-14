Afra Saraçoğlu derin göğüs dekolteli pembe elbisesiyle büyüledi

Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu pembe derin dekolteli elbisesiyle tanıtım gecesine damga vurdu.
Reyting rekortmeni olan Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı "Seyran" karakteriyle milyonların gönlüne taht kuran Afra Saraçoğlu, reklam yüzü olduğu şampuan markasının tanıtım gecesine katıldı.
Pembe renkli göbeğine kadar inen derin göğüs dekolteli elbisesiyle geceye damga vuran Afra Saraçoğlu, güzelliğiyle göz kamaştırdı.
Güzel oyuncunun tarzına beğeni ve yorum yağarken, bazı kişiler ünlü oyuncunun biraz kilo aldığını öne sürdü. Kombiniyle beğeni toplayan Afra Saraçoğlu'nun elbisesinin fiyatının 74 bin TL ödediği öğrenildi.
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