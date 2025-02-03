Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir\'den hayranlarını üzen hamle

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Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir çiftinden dargın bir barışık ilişkileriyle ilgili yeni bir hamle geldi.

Yalı Çapkını dizisinde 'Ferit Korhan' ve 'Seyran Korhan' karakterlerine hayat veren Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, sık sık çalkantılı ilişkileriyle gündeme geliyor. Sürekli ayrılıp barışan ikili, bir kez daha özel hayatlarıyla gündeme geldi.

TAKİBİ BIRAKTILAR

Instagram'da birbirlerini takip etmeyi bırakan çift, daha önce haklarında çıkan ayrılık haberlerini doğrulamış oldu.

Çiftten konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.