Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den hayranlarını üzen hamle - Son Dakika
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Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den hayranlarını üzen hamle

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Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, Instagram'da birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Bu hamle, daha önce konuşulan ayrıldılar iddialarını güçlendirdi.

03.02.2025 13:16  Güncelleme: 13:41
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Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir çiftinden dargın bir barışık ilişkileriyle ilgili yeni bir hamle geldi.

Yalı Çapkını dizisinde 'Ferit Korhan' ve 'Seyran Korhan' karakterlerine hayat veren Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, sık sık çalkantılı ilişkileriyle gündeme geliyor. Sürekli ayrılıp barışan ikili, bir kez daha özel hayatlarıyla gündeme geldi.

TAKİBİ BIRAKTILAR

Instagram'da birbirlerini takip etmeyi bırakan çift, daha önce haklarında çıkan ayrılık haberlerini doğrulamış oldu.

Çiftten konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir\'den hayranlarını üzen hamle

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Son Dakika Magazin Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den hayranlarını üzen hamle - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ramazan Karadogan:
    ne üzüldüm ne üzüldüm yemeden içmeden kesildim. sizin haberşnizinnamk derdimiz bu drğilmi 13 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Bak şimdi bu habere nasıl üzüldüm nasıl bilseniz afra ile mert olamaz dünyanın sonu bence ))) canları c...neme 3 0 Yanıtla
  • Ali Veli:
    reyting düştü sanırım 1 0 Yanıtla
  • kayserili:
    kızdan aldı alacagını 0 0 Yanıtla
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