Yüz ifadesi her şeyi anlatıyor! Ahmet Çakar, canlı yayında gaz çıkardı

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Geri sayım başladı! E-Devlet\'e müthiş bir hizmet daha geliyor

Eski hakem Ahmet Çakar, Youtube'da yayınlanan bir programda Gökhan Dinç, Rasim Ozan Kütahyalı ve Bışar Özbey bir araya gelerek maç sonu değerlendirmelerinde bulundu. Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, değerlendirme sırasında bir anda gaz çıkarmaya başladı. Stüdyoda yaşanan gaz çıkardığı anlar, stüdyodakileri gülmekten kırıp geçirirken izleyenleri de şaşırttı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın stüdyoda gaz çıkardığı anlar, stüdyodakileri gülmekten kırıp geçirirken izleyenler de hayrete düştü. Gökhan Dinç, Rasim Ozan Kütahyalı ve Bışar Özbey, bu yayın kazası sonrası kendilerini tutamayarak kahkahaya boğuldu. Olay sonrası program durdurulurken yaşananlar sosyal medya kullanıcılarının gündemine oturdu.