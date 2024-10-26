Yüz ifadesi her şeyi anlatıyor! Ahmet Çakar, canlı yayında gaz çıkardı - Son Dakika
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Yüz ifadesi her şeyi anlatıyor! Ahmet Çakar, canlı yayında gaz çıkardı

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Eski hakem Ahmet Çakar'ın YouTube'da yayınlanan bir programda yaşadığı yayın kazası, stüdyoyu gülmekten kırdı geçirdi. Maç sonu değerlendirmesi yapılırken Çakar'ın gaz çıkardığı anlar, diğer yorumcuların kendini tutamamasına neden oldu. Yorumcuların kahkahaya boğulması nedeniyle program durdurulmak zorunda kaldı.

26.10.2024 21:17
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Eski hakem Ahmet Çakar, Youtube'da yayınlanan bir programda Gökhan Dinç, Rasim Ozan Kütahyalı ve Bışar Özbey bir araya gelerek maç sonu değerlendirmelerinde bulundu. Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, değerlendirme sırasında bir anda gaz çıkarmaya başladı. Stüdyoda yaşanan gaz çıkardığı anlar, stüdyodakileri gülmekten kırıp geçirirken izleyenleri de şaşırttı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın stüdyoda gaz çıkardığı anlar, stüdyodakileri gülmekten kırıp geçirirken izleyenler de hayrete düştü. Gökhan Dinç, Rasim Ozan Kütahyalı ve Bışar Özbey, bu yayın kazası sonrası kendilerini tutamayarak kahkahaya boğuldu. Olay sonrası program durdurulurken yaşananlar sosyal medya kullanıcılarının gündemine oturdu.

Yüz ifadesi her şeyi anlatıyor! Ahmet Çakar, canlı yayında gaz çıkardı

Rasim Ozan Kütahyalı, Gökhan Dinç, Ahmet Çakar, Televizyon, YouTube, 3-sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yüz ifadesi her şeyi anlatıyor! Ahmet Çakar, canlı yayında gaz çıkardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (59)

  • Ensari Alp:
    Millet osuruğuyla gündem oluyor nasıl bir ülkenin Türkiyem 283 3 Yanıtla
  • veysel unlu:
    Bu ne arkadaşşş rezillik. 215 4 Yanıtla
  • Alpi:
    İyice iğrenç bir hal almaya başladı yazık .para sen nelere kadirsin 178 4 Yanıtla
  • AZİZ BAL:
    Daha orasını tutatmıyor, Türkiye’deki futbola yön veriyor bu kerkenezler. Millette ağzı açık bunların yorumlarını dinliyor. 155 9 Yanıtla
  • selami şahin:
    Olur öyle şeyler Gtünde tutacak hali yok geldimi salacaksın. 81 54 Yanıtla
  • yiğit barıs:
    ne var ki bunda gayet doğal bir şey. haber yapmaya bile gerek yok 62 54 Yanıtla
  • Oooo:
    Ahmet Goethe Çakar! 74 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    HER PROGRAM DA SÖVEN, SAYAN, BAĞIRAN, HAKARET EDEN BU INSANLAR KIMDEN GUC ALIYOR 69 3 Yanıtla
    Serkan Basar:
    bilmeyene aptal denir bilipte susanada :) 0 0
  • Serkan Genç:
    Akşamki soğuk rakı bozmuştur 69 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yüz ifadesi her şeyi anlatıyor! Ahmet Çakar, canlı yayında gaz çıkardı - Son Dakika
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