Ahmet Hakan 'Nefret Ediyorum' Dedi! Hazal Kaya Cevap Verdi - Son Dakika

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında oyuncu Hazal Kaya'nın performansını eleştirdi.

Netflix'te yayınlanan " Pera Palas'ta Gece Yarısı" dizisinin başrol oyuncusu Hazal Kaya'nın oyunculuğundan 'nefret ettiğini' söyleyen Hakan, bunu 5 nedene dayandırdı:

"Bir: Çok aşırı bir zorlamayla doğal olmaya çalışıyor. İki: Büyük oynayarak iyi oyuncu olacağını sanıyor. Üç: Gözlerine ve yüzüne ifade yüklemesini bilmiyor. Dört: Sahne ne olursa olsun hep şımarık kız çocuğu modunda. Beş: Hiç bitmeyen, hiç tükenmeyen bir yapmacıklık var oyunculuğunda."

TWITTER'DAN YANIT VERDİ

Bu sözler üzerine oyuncu Hazal Kaya, Ahmet Hakan'a Twitter hesabından yanıt verdi.

Kaya, "Beğenmemiş olabilirsiniz, bazılarının eleştirinin adaletine dair terazisi kaymış da olabilir. Ama teraziniz kayarken bedenime, varlığıma nefret içerikli yorumlar yapamazsınız! Hele ayrıcalıklı konumlarını korumak için yeri gelince nasıl sustuklarını bildiklerimiz hiç yapamaz! Haddiniz değil!" ifadelerini kullandı.

Hazal Kaya, oyunculuğunu eleştirenlere de tepki gösterdi.