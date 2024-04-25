Ahmet Kaya'nın filmine sinema salonları verilmiyor - Son Dakika
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Ahmet Kaya'nın filmine sinema salonları verilmiyor

Ahmet Kaya\'nın filmine sinema salonları verilmiyor

Ünlü sanatçı Ahmet Kaya'nın filmi, vizyona girdiği tarihten bu yana gerekli sayıda sinema salonuna verilmedi. Yönetmen, Ahmet Kaya'nın terörist olarak nitelendirilmesi nedeniyle birçok şehir ve bölgede salon bulamadıklarını belirtti. Ahmet Kaya'nın eşi ise ticari projeleri desteklemediklerini ve gerçek bir Ahmet Kaya filmi yapılacağını açıkladı.

25.04.2024 01:09  Güncelleme: 01:11
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DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü sanatçı Ahmet Kaya'nın filmine sinema salonları verilmiyor.

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5 Nisan'da vizyona girerek 69 salonda şimdiye kadar 25.231 kişinin izlediği filmine gerekli sayıda sinema salonunun verilmemesine ateş püsküren ünlü yönetmen "Acı itiraf; Ahmet Kaya terörist diye çoğu şehirler, bölgeler sinema salonları vermediler. Yurtdışındaki arkadaşlara sesleniyorum sinema salonlarına gidin . Ahmet Kaya'ya ve filmine sahip çıkın" dedi.

EŞİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya Hayaloğlu, vizyona giren filmler ile ilgili olarak "Bu ticari projeleri asla desteklemiyoruz. Muhakkak gerçek bir Ahmet Kaya filmi yapılacaktır ve o haberi de sizlerle ilk paylaşan yine bizler olacağız" açıklaması yapmıştı.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Ahmet Kaya'nın filmine sinema salonları verilmiyor - Son Dakika

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