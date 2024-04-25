Magazin

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü sanatçı Ahmet Kaya'nın filmine sinema salonları verilmiyor.

5 Nisan'da vizyona girerek 69 salonda şimdiye kadar 25.231 kişinin izlediği filmine gerekli sayıda sinema salonunun verilmemesine ateş püsküren ünlü yönetmen "Acı itiraf; Ahmet Kaya terörist diye çoğu şehirler, bölgeler sinema salonları vermediler. Yurtdışındaki arkadaşlara sesleniyorum sinema salonlarına gidin . Ahmet Kaya'ya ve filmine sahip çıkın" dedi.

EŞİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya Hayaloğlu, vizyona giren filmler ile ilgili olarak "Bu ticari projeleri asla desteklemiyoruz. Muhakkak gerçek bir Ahmet Kaya filmi yapılacaktır ve o haberi de sizlerle ilk paylaşan yine bizler olacağız" açıklaması yapmıştı.