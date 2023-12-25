 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ahmet Kaya'nın Refah Partisine verdiği şarkı ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Ahmet Kaya'nın Refah Partisine verdiği şarkı ortaya çıktı

Ünlü sanatçı Ahmet Kaya'nın yıllar önce Refah Partisi için telif ücreti almadan verdiği 'Merhaba Sevgili Vatan' şarkısı ortaya çıktı.

Ahmet Kaya\'nın Refah Partisine verdiği şarkı ortaya çıktı
25.12.2023 - 18:28,
Abone Ol

DurakMedya'da yer alan habere göre ünlü sanatçı Ahmet Kaya bir dönem Refah Partisine şarkı verdiği ortaya çıktı.

Yıllar önce ünlü gazeteci Savaş Ay'a verdiği röportajda Refah Partisi tarafından kullanılan şarkının hikayesini anlatan Kaya, şarkı için Necmettin Erbakan'dan bir ücret talep etmediğini de söyledi.

Telif ücreti almadan verdiği " Merhaba Sevgili Vatan" şarkısı o dönemde Refah Partisi tarafından seçim şarkısı olarak kullanıldı.

İŞTE O ŞARKININ SÖZLERİ:

Yağmur yağsın isterdim bu sabah

Merhaba soylu sevdam merhaba

Yağmur yağsın isterdim bu sabah

Merhaba soylu sevdam merhaba

İpil ipil düşşün betona

Merhaba sevgili vatan merhaba

İpil ipil düşşün betona

Merhaba sevgili vatan merhaba

Ve uçuk gece güvercini

Nazlı nazlı uçsun buluta merhaba

Bütün sabahların bu saati

En fazla sevdiğim vakit

Son kez merhaba

Kaynak: Magazinkolik
YORUMLAR

Necmettin Erbakan, Refah Partisi, Ahmet Kaya, Sanat, Müzik, Medya, Magazin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ahmet Kaya'nın Refah Partisine verdiği şarkı ortaya çıktı - Son Dakika


19:34
Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi
18:33
Bakan Yerlikaya: Çukur Çetesi çökertildi, 43 şüpheli gözaltına alındı Bakan Yerlikaya: Çukur Çetesi çökertildi, 43 şüpheli gözaltına alındı
18:28
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun hediye ettiği otobüse saldırı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun hediye ettiği otobüse saldırı
18:20
İYİ Parti Tuzla Belediye başkan adayı Akın Gürkan partisinden istifa etti İYİ Parti Tuzla Belediye başkan adayı Akın Gürkan partisinden istifa etti
17:28
TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi
17:23
ABD'de bir kişi sosyal medya fenomeni olan karısını öldürüp intihar etti ABD'de bir kişi sosyal medya fenomeni olan karısını öldürüp intihar etti
17:12
Atatürk'e hakaretten tutuklanıp serbest bırakılan dönerci yine maske takmadı Atatürk'e hakaretten tutuklanıp serbest bırakılan dönerci yine maske takmadı
16:55
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Gitmiş gövde gösterisi yapıyor' sözlerine yanıt Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gitmiş gövde gösterisi yapıyor" sözlerine yanıt

Son Dakika
19:34 Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi
18:33 Bakan Yerlikaya: Çukur Çetesi çökertildi, 43 şüpheli gözaltına alındı
18:28 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun hediye ettiği otobüse saldırı
18:20 İYİ Parti Tuzla Belediye başkan adayı Akın Gürkan partisinden istifa etti
17:28 TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi
17:23 ABD'de bir kişi sosyal medya fenomeni olan karısını öldürüp intihar etti
17:12 Atatürk'e hakaretten tutuklanıp serbest bırakılan dönerci yine maske takmadı
16:55 Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gitmiş gövde gösterisi yapıyor" sözlerine yanıt
16:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor
16:41 Olay yaratan pozisyon için tartışmaları bitirecek görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 19:59:36. #1.13#
SON DAKİKA: Ahmet Kaya'nın Refah Partisine verdiği şarkı ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement