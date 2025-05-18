YEŞİLÇAM'ın usta ismi Ahmet Mekin'in (93) kalça kemiği kırıldı. Hastaneye kaldırılan Mekin'in ameliyata alınacağı bildirildi.
1980 yılından beri Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi'nde yaşayan Türk sinemasının usta isimlerinden Ahmet Mekin yürüyüş yaparken koşan bir çocukla çarpıştı. Yere düşen Mekin'in kalça kemiği kırıldı. Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Mekin'in ameliyata alınacağı öğrenildi.
Son Dakika › Magazin › Ahmet Mekin Kalça Kemiğini Kırdı - Son Dakika
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